Dvaadvacetiletý odchovanec frýdecko-místeckého hokeje Ondřej Palát zažívá momentálně nejvydařenější sezonu ve své dosavadní hokejové kariéře.

Frýdecko-místecký odchovanec a nyní hokejista týmu NHL Tampa Bay Lightning Ondřej Palát bude na olympiádě v Soči našim nejmladším hráčem. | Foto: Archiv Ondřeje Paláta

ONDŘEJ PALÁTNarozen: 28. března 1991 ve Frýdku-Místku

Číslo dresu: 18

Výška/váha: 180/79

Hůl: levá

Kariéra: Frýdek-Místek, HC Vítkovice, Drummondville Voltigeurs, Norfolk Admirals, Syracuse Crunch, Tampa Bay

První gól v NHL: 16. března 2013 proti Carolině Hurricanes

Bilance v NHL (k 13. 1. 2014): 59 zápasů (11 branek, 15 asistencí)

Úspěchy: dorostenecký a juniorský mistr ČR s Vítkovicemi, vítěz Calder Cupu

Zajímavost: V roce 2011 byl v 7. kole (208 celkově) draftován týmem Tampa Bay Lightning. Za seniorskou reprezentaci ještě neodehrál ani jedno utkání.

Po listopadovém zranění ofenzivní hvězdy Tampy Bay Lightning Stevena Stamkose se Palát přesunul do první lajny, kde nastupuje s kanadskou hvězdou Martinem St. Lousiem a mladičkým centrem Tylerem Johnsonem. V posledních osmi zápasech NHL Palát sedmkrát za sebou bodoval, takže v letošní sezoně nasbíral v 59 zápasech už 26 bodů za 11 branek a 15 asistencí.

Dalším velkým úspěchem v jeho kariéře byla v minulém týdnu vyřčena nominace reprezentačního kouče ČR Aloise Hadamczika, který si Ondřeje Paláta vybral do týmu na olympijské hry v ruském Soči. Po Pavlu Kubinovi tak bude mít Frýdek-Místek opět hokejistu na velké mezinárodní scéně. „Jak Paláta, tak i Gudase, jsem viděl hrát na vlastní oči. Třeba Palát hrál výborně. Má dobrou výkonnost, je agresivní, výborně bruslí. Gudas tráví na ledě hodně minut, je uznávaný. Kdo jiný by měl dostat šanci, než kluci, kteří hrají v prvních formacích a dostávají důvěru," pověděl na tiskové konferenci po oznámení olympijské nominace kouč Alois Hadamczik.

Ondřeji, překvapila vás osobně nominace na olympiádu, když jste prozatím v seniorské reprezentaci ještě nehrál?

Určitě mě to překvapilo. S trenérem Hadamczikem jsem mluvil pouze, když za námi přijel do Tampy. Tehdy říkal, že jsem se mu líbil, ale že by tam byla nějaká velká šance, tak o tom vůbec řeč nebyla.

Jak jste nominaci s vaším spoluhráčem z Tampy Radko Gudasem (ten rovněž jede do Soči) oslavili?

Žádné velké a bujaré oslavy nebyly. Radost ale byla, to nezakrývám.

Kdo byl první, který vás o nominaci na olympiádu informoval?

Byl to Radko. My jsme měli zrovna před tréninkem ve Winnipegu a Gudy (Gudas, pozn. red.) sledoval na mobilu onlajn přenos. On byl docela nervózní, ale já hrál s klukama fotbal. Hned, jak se tu zprávu dozvěděl, tak letěl za mnou. Objali jsme se, měli jsme oba velkou radost.

V NHL nastupujete nejen po boku, ale hlavně proti top hokejistům. Jak se naopak těšíte na setkání v jednom týmu s hvězdami typu Jaromíra Jágra, Petra Nedvěda či Patrika Eliáše?

Určitě se na to moc těším. Dobré už bylo, že jsme v létě měli dvoudenní sraz, kde jsem se s většinou hráčů seznámil. Ale i tak to bude určitě velký zážitek. Vždyť k Jágrovi jsem v mládí vzhlížel. Je to velká osobnost, nejlepší hráč.

Co pro vás samotného znamená možnost reprezentovat svou zem?

Tak je to něco, po čem toužíte, celý život. A to nejlepší, co se může hokejistovi stát, tak je dostat se na olympiádu.

Mluvil s vámi trenér Hadamczik detailně jaké má s vámi v Soči plány?

Vůbec ne. Když tady byl, tak viděl dva naše zápasy. Jak jsem již říkal, pověděl jen, že se mu líbíme, ale nějaké konkrétní věci jsme vůbec tehdy neřešili.

Na olympiádu pocestujete krátce před úvodním zápasem se Švédskem. Může být právě přechod na větší kluziště problém?

V tom problém nevidím. Myslím si, že já si zvyknu vcelku rychle, nikdy jsem s tím větší problémy neměl.

Jak to máte s aklimatizací? Dělává vám problémy?

No, to uvidíme. Budu se snažit spát co nejvíce to půjde, možná si s sebou vezmu nějaké prášky na spaní.