/ROZHOVOR/ V základní části patřil do trojice neproduktivnějších hráčů týmu, na výkony, góly i nahrávky útočníka Andreje Nestrašila budou třinečtí hokejisté spoléhat i v extraligovém play off. První zkouška? Ve čtvrtfinále České Budějovice. Nálada v kabině před prvním buly je prý dobrá. „Zároveň už se chytáme na nedělní zápas, takže už máme poslední dva tréninky před, chceme být v té hlavě to mít srovnané a do zápasu vstoupit pravou nohou,“ oznámila novinářům opora Slezanů.

Třinečtí hokejisté Daniel Voženílek, Andrej Nestrašil, Marek Mazanec a Ondřej Kacetl a trenér Zdeněk Moták před startem čtvrtfinálové série play off extraligy proti Českým Budějovicím. | Video: David Hekele

Oproti loňsku jste měli dva týdny herní pauzu. Přivítali jste ji?

Určitě, to loňské play off bylo hrozně dlouhé, i když se nám to ve finále povedlo, ale nebylo to něco, co bychom chtěli opakovat. Ale vždy jsou nějaká „pro“ a „proti“, my jsme dlouho nehráli, oni ano, ale z toho dlouhodobého hlediska je pauza lepší. Ve finále to ale hrát roli nebude, tu bude hrát to, jak budeme hrát na ledě, a který tým to bude chtít víc.

Vzpomenete si ještě na loňské play off, jak bylo náročné a jak se ve finále sčítala únava?

Vzhledem k tomu, že mi další dva týdny ještě bylo tak blbě, že jsme nemohl vytáhnout paty z bytu, tak si na to vzpomínám velmi dobře. (usmívá se) Jsem rád, že jsme si mohli trochu odpočinout.

Jak jste přivítali soupeře z Českých Budějovic?

Neřešili jsme to. Věděli jsme, že kvalita soupeře, ač bychom narazili na kohokoliv, tak bude v tuhle fázi vysoká. Spíše jsme jen čekali, jak to dopadne a vyšlo to na Budějovice, na ty se připravujeme. Je to kvalitní tým, odehrály skvělou sezonu a zápasy s nimi byly vždy těsné, ačkoliv jsme tři vyhráli a jeden prohráli. Víme, že to bude velmi silný soupeř a určitě to nebudou lehké zápasy. Bude to taková ta klasika, hodně soubojů, kor ty první zápasy. Jak jsem říkal, bude to o tom, kdo bude v hlavě lépe připravený a lépe do série vstoupí.

Na co si dát pozor?

Po příchodu nového trenéra jsou hodně aktivní, bruslařské mužstvo, které nevynechá jediný souboj, s výbornou přesilovkou. Určitě bude potřeba disciplína, abychom nebyli zbytečně vylučovaní. Určitě to bude, jak jsme říkal, hodně soubojů, asi to nebude nijak hokejové, na pohled pro fanouška nic úžasného. (usmívá se). Ale takové play off zápasy jsou. Je to dobrý tým, který odehrál skvělou sezonu, prali se o čtyřku do poslední chvíle. Tady si už člověk nevybere, všechny týmy skvělé, každý má šanci titul vyhrát, i když nejvíce se mluví o Spartě a Pardubicích. V této fázi soutěže to už je hodně otevřené.

Máte představu, co by pro vás byl letos úspěch?

Upřímně je to takové… Všichni si přejí, abychom řekli něco, z čeho by se mohl udělat nějaký titulek, ale pro nás to je spíše tak, že jdeme zápas od zápasu, chceme hrát dobře jako tým a hrát to tak, jak si to v kabině řekneme, abychom věděli, že se jeden na druhého mlžeme spolehnout. Abychom věděli, kde na ledě budeme pohybovat, co nejvíce jsme si pomohli a budeme to hrát tak, abychom na konci zápasu neměli žádné výčitky. Když se pak podíváme nahoru a bude tam výhra, tak super, ale bude záležet hlavně na tom výkonu během šedesáti minut.

Situace je možná podobná jako loni, celou sezonu se mluví o Spartě a Pardubicích, výkonnost potvrzují, ale vy máte čtyři tituly v řadě a loni jste oba tyto soupeře porazili…

Jo, jasné, ale jak jsem říkal, tak nad tím přemýšlíte vy a lidi mimo, ale my se soustředíme na nějaký proces, který tady máme nastavený už delší dobu. Každá sezona je jiná, vždy přijdou noví hráči a zase se to musí zavádět celé od začátku. Vždycky jsou nějaké výkyvy a musí se to rovnat a tak dále, takže tyhle věci jdou mimo nás. My se snažíme soustředit na to, co děláme a pak čekáme, na koho narazíme. Budeme se s tím muset co nejlépe poprat a doufejme, že budeme úspěšní.

Velkou komplikací pro vás je ztráta Jakuba Jeřábka, dá se odhadnout podle tréninků, jak si s tím poradíte?

Ohromná ztráta, samozřejmě. Kuba je náš nejproduktivnější obránce, uměl tomu dodat klid a v těžkých situacích se nedostával pod tlak, výborně to zvládal, dokázal góly zachránit. Ale takový je hokej, máme tady dalších sedm obránců, kteří ty kvalitu mají a je to jen o tom, že dostanou více prostoru. My věříme, že kluci, kteří ho dostanou, se s tím poperou, že se to více rozloží a zvládneme to více jako tým.

V týmu soupeře je jeden hráč, který vás dobře zná. Milan Doudera řekl, že zaplatí cokoliv, jen když Třinec vyřadí…

Bude to zvláštní spíše pro něj, než pro nás. On se bude vracet sem, bude hrát proti patnácti klukům, se kterými byl v kabině každodenně, pro něj to bude více specifické, než pro nás. My ho máme rádi, chybí nám, protože byl velkou součástí kabiny. Ráno jsme se vždy slezli na kafe a hodně věcí probrali, takže v tom nám chybí. Ale i na ledě, protože to je kvalitní obránce, který odvádí skvělé svou práci, už ani nevím kolik sezon za sebou. Výkony má konstantní, stabilní, vždycky člověk ví, co od něj očekávat. Pro něj to ale bude specifičtější vracet se sem a útočit na opačnou bránu.

Přesto říkáte, že od něj víte co očekávat. Takže co?

Spíše to myslím tak, že je to typ obránce, kterého trenér v týmu chce, protože ví co od něj každý večer může čekat, nemá žádné výkyvy formy a je to takový bek, na něhož je ohromný spoleh. Může hrát přesilovku i oslabení, může tam být na každou situaci v závěru.

Silní jsou i v útoku, umějí vystřelit z každé pozice. Pohlídat si budete muset hlavně jejich první lajnu?

Nevím, jestli to bude náš plán se soustředit na jejich lajny zvlášť, třeba jo, nevím, ještě jsme to detailně neprobírali. Určitě jsou to skvělí hráči. Ani nevím, jestli zrovna Pecháček s Gulim (Pech s Gulašem) hrají spolu. Myslím, že tam jsou Kondelík, Gulaš, Ordoš. Nevím, jaký bude náš plán do prvního zápasu, jestli budeme hrát nějak speciálně na ně. Ale věřím, že teď, kdy se nám všichni – až na Kebu (Jakuba Jeřábka) – vrátili po zraněních, tak budeme mít silné čtyři lajny, které můžeme točit. Činel bude hrát, Adam Helewka je zpátky… Na tom budeme stavět.

Zmínil jste Kondelíka, jaký on je hráč?

Na to, že to byla jeho první sezona v extralize, tak byla velmi povedená. Každý si ho všimne díky jeho výšce a na to, jak je velký, solidně i bruslí. Je dobrý v předbrankovém prostoru.

A na buly?

Nevím přesně, o čem mluvíte. Každý bulař zkouší něco, každý má něco svého, s čím do toho jde, pak to třeba mění, když se nedaří. To má každý, ale určitě to je kvalitní hráč, vrátil se z Ameriky po dlouhé době, byl tam na univerzitě kapitán, což samo o sobě o něčem vypovídá. A i přes svůj mladý věk je v té budějovické kabině asi jeden z lídrů.

Bude se řešit, který z gólmanů začne. Vy máte jistotu, že se můžete spolehnout na oba, že?

Přesně tak. (směje se) Máme dva velmi kvalitní gólmany a my sami nevíme, kdo bude v neděli začínat. Nevím, jestli to gólmani vědí, možná už ano, ale já ne. Ať tam bude Mazi, nebo Káca, tak víme, že se na něj mlžeme spolehnout, Je to důležité pro každý tým, aby měl dva solidní gólmany.

Jak vypadají na tréninku?

Upřímně, tolik si toho nevšímám, snažím se soustředit na sebe, abych dělal věci pořádně, abychom to naladili. Gólmani jsou v gesci Jardy Kameše.

Sledoval jste předkolo?

Vůbec. Mám dvě malé děti, půl roku a dva roky, takže na to nemám čas. Mám dost vlastního hokeje. Stejně s těm týmy hrajeme celou sezonu, takže už nějak znáte, jak soupeř hraje. Spíše to bude o tom, jak my budeme nastaveni v hlavách, jak to zvládneme a popereme se s tím