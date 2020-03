Ostrava – První posilu směrem k nové sezoně představily hokejové Vítkovice. Nikoli však hráče, nýbrž do vedení klubu. Jako šéf sportovního úseku zodpovědného za skladbu kádru se do klubu vrací bývalý útočník a také trenér Roman Šimíček, který svou štaci oficiálně začne v pátek 1. května.

Roman Šimíček v roli trenéra. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Klub to ve čtvrtek dopoledne oznámil na svém webu. „Roman Šimíček má bohaté hokejové zkušenosti jako hráč, ale i jako trenér a má díky tomu výborné kontakty a styky i ze současnosti. V hokejovém prostředí se velice dobře orientuje. Tato volba není nějakou nahodilou variantou, narychlo uskutečněnou,“ uvedl majitel Aleš Pavlík s tím, že by to měl být jen další krok k tomu, aby došlo ke zkvalitnění klubu na všech úrovních.