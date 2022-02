Legendární kouč, jenž je dodnes vzpomínán jako jeden z nejuznávanějších manažerů v historii zámořského hokeje. S trénováním začínal v univerzitních soutěžích, poté vedl národní tým Spojených států na olympiádě v Montrealu 1976 a dotáhl to až do slavné NHL. Calgary dovedl do finále, na začátku devadesátých let stál rovněž u zisku prvního Stanley Cupu Jaromíra Jágra.

Od poháru ke čtyřem bodům proti Spartě. Jágrova kariéra nabídla řadu příběhů

Stal se tak prvním zámořským manažerem, pod kterým čerstvý oslavenec pátých kulatin nastupoval. Tehdy bylo Jágrovi teprve osmnáct let, ale i přesto mu trenér Johnson dal šanci a udělal z něj jednoho z nejmladších vítězů NHL. Bohužel jen pár měsíců po slavném triumfu onemocněl rodák z Minneapolis rakovinou mozku a na konci roku 1991 zákeřné nemoci podlehl.

2. Mario Lemieux

Jediný hokejista v historii NHL, kterému se podařilo vyhrát Stanley Cup jako hráči a později také v pozici majitele klubu. Avšak českým fanouškům a zejména Jágrovi se do paměti vryl jako geniální kanonýr a spoluhráč, jenž s rodákem z Kladna vytvořil po jeho příchodu do Pittsburghu doslova nezastavitelné duo. Jágr a Lemieux společně na ledě? Jednoduše noční můra pro všechny soupeře.

VIDEO: Ikonické branky Jágrovy kariéry. Legendární sólo či salutování v Naganu

Oba následně dotáhli tučňáky ke dvěma zlatým triumfům na počátku devadesátých let, v týmových statistikách každým rokem kralovali. Byli a stále jsou dobrými přáteli i mimo led, dodnes o něm kladenský majitel velice rád vypráví. A že si jako dva úspěšní vlastníci klubu mají co předávat. Lepšího staršího „bratra“ a učitele si Jágr na počátku své úspěšné kariéry snad ani nemohl přát.

3. Ron Francis

Nikdy neplatil za žádného velkého extroverta. V zámoří si postupně vysloužil přezdívku „Pan nenápadný“. Na ledě nepoutal takovou pozornost jako tehdejší hvězdy Lemieux či Messier, avšak nebýt jeho služeb, Jágr dnes rozhodně není jedním z nejlepších střelců historie NHL. Českého útočníka zasypával geniálními přihrávkami, hned 110 z nich zametla slavná 68 do branek soupeřů.

KVÍZ: Strach o háro či legendární hlášky. Jak dobře znáte Jaromíra Jágra?

„Za celou kariéru jsem nepotkal centra, se kterým bych si tak rozuměl,“ prohlásil už dříve Jágr. Dodnes slavná NHL nepamatuje tak úderné trio, jakým bylo spojení jmen Jágr-Francis-Lemieux, které z Pittsburghu udělalo absolutní dominantu devadesátých let v zámoří. A rovněž Francis zůstal po aktivní kariéře hokeji velice nablízku, po vícero trenérských štacích dnes působí jako generální manažer nováčka ze Seattlu.

4. Martin Straka

Tak jako v 9. století putovali na své cestě slovanští věrozvěstové Cyril s Metodějem, podobnými šlépějemi se v zámoří za Jaromírem Jágrem vydal také jeho dlouholetý souputník a další zástupce ročníku 1972 Martin Straka. Společně se setkali na štacích v Pittsburghu i New York Rangers, na ledě se vzájemně doplňovali a navzdory často předhazované rivalitě byli vždy věrnými parťáky.

Jágr si ho přál mít neustále u sebe. Straka se vícekrát v kariéře ocitl na hraně osudu, v Pittsburghu mu pohrozili povoláním na farmu, v Rangers zase spekulovali nad jeho novou smlouvou. Ve všech případech se však zaangažoval kladenský rodák a svého kamaráda se hrdě zastal. V současnosti působí Straka jako asistent trenéra Pešána na lavičce národního týmu a do toho plní rovněž vlastnické povinnosti v rodné Plzni.

5. Robert Lang

Jeho začátky kariéry za mořem nebyly příliš růžové, cestu po schodech směrem ke hvězdám si určitě představoval malinko jinak. Trápil se v LA, poté i Bostonu, herně ožil až po příchodu do Pittsburghu. Tam začal válet právě po boku Jaromíra Jágra, se kterým se v kabině i mimo ni velmi sblížili. A svou spolupráci oživili rovněž o několik let později, když se opět setkali tentokrát v dresu Washingtonu.

Expert Vůjtek české hokejisty po blamáži nešetřil: Odvedli čtyřicet procent

Dodnes se říká, že to bylo právě angažmá v hlavním městě Spojených států, kde si Lang udělal velké jméno. A do jisté míry čerpal z jeho stoupající formy i Jágr, jenž měl v dnes již jednapadesátiletém rodákovi z Teplic velkou oporu a přítele. Od roku 2015 člen Síně slávy českého hokeje zůstal po ukončení kariéry za mořem, kde si naplno užívá sportovní důchod a věnuje čas rodině.

6. Jiří Hrdina

Jestli by si někdo od slavného Jaromíra Jágra zasloužil celoživotní vděk, tak jednoznačně bývalý legendární forvard Jiří Hrdina. Ten, který byl na sklonku roku 1990 vyměněn do týmu Penguins, aby pomohl nastartovat trápícího se mladíka s číslem 68. A své poslání splnil na výbornou. Jágr v něm našel svého věrného ochránce a rázem začal opět rozdávat radost na ledě.

Když hokejový velikán ronil slzy. Pokořená Kanada v Naganu prozřela

Pittsburgh touto výměnou trefil doslova jackpot. Nejenže do kabiny přivedl špičkového centra, ale také tím zrušil nepříjemnou kletbu uvalenou na tehdy největší českou naději v zámoří. A dva tituly v řadě byly na světě. Hrdina, který se hned po kariéře stal skautem NHL a u této práce setrval až dodnes (v současné době pracuje pro Dallas Stars, pozn. red.), se s Jágrem stále vídá, jejich pevné pouto však před pár lety mírně roztrhl kontroverzní politický postoj čerstvého padesátníka.

7. Ivan Hlinka

Jaromír Jágr a trenéři – to byla v průběhu slavné zámořské kariéry kapitola sama o sobě. Ti, kteří dali legendární 68 svobodu a prostor, uspěli. Naopak zástupci přísného režimu a vlastních pravidel u něj doslova vyhořeli. Se strůjcem zlatého turnaje v Naganu Ivanem Hlinkou měl Jágr v soukromí skvělý přátelský vztah, jenže na ledě už to taková hitparáda nebyla. Zejména jejich hádky v Pittsburghu se do historie zapsaly nesmazatelným písmem.

Odchovanec litvínovského hokeje a později uznávaný manažer sice dotáhl Penguins do semifinále play-off, ale v době, kdy se Jágr střelecky trápil, mu nepomohl dle jeho představ. Nechtěl zasahovat do jinak prosperující sestavy a namísto velkého vytížení se kanonýr utápěl v průměrném čase na ledě. Jak později sám JJ68 řekl: „Hlinka byl jako Jánošík, bohatým bral a chudým dával“. Ale i přesto patřil mezi trenéry, kteří si získali celé oslavencovo srdce.

8. David Čermák

Pro někoho možná malinko překvapivá volba, avšak pro Jaromíra Jágra velice důležitá persona zejména v mládežnických letech. Když spolu na ledě nastupovala tato dvojice, obrany soupeřů napříč celou soutěží se třásly strachem. Góly sypali Čermák s Jágrem jako na běžícím páse, hvězdným kariérám už tehdy klepali na dveře. Jenže poté se prosadil pouze jeden z nich.

Kdyby nebyl trenérem Hlinka, nikdy bych do Nagana neletěl, vzpomíná Růžička

Zatímco Jágr začal zvedat ze sedadel fanoušky v zámoří, Čermák se nikdy výrazněji neprosadil. Ale byly to právě časy v mládežnických výběrech Kladna, kdy legendární forvard v sobě probudil mentalitu nezlomného bojovníka s jedinečným instinktem zabijáka. Svému někdejšímu parťákovi tak vděčí za hodně, jako malý děkovný dárek mu věnoval pozici na lavičce kladenských Rytířů, kde Čermák v současnosti působí. A je opět se svým kamarádem.

9. Scotty Bowman

Tohoto pána asi netřeba představovat. Ostatně devět získaných Stanley Cupů v pozici trenéra mluví za všechno. Scotty Bowman, to je žijící legenda a možná nejslavnější kouč všech dob. A také Jaromír Jágr měl to štěstí si pod tímto mágem zahrát a po jeho boku vyhrát slavný pohár. Málokdo však ví, že to byl právě tento slavný trenér, který při vstupním draftu ukázal na kladenského teenagera.

Silné vzpomínky. Mrzí mě to dodnes, říká o neplatném gólu v Lillehammeru Sršeň

On ale moc dobře věděl, že volba Jágra bude jednou velkým hitem. A trefil se dokonale. „Už před draftem nám říkal, ať jdeme po něm, že to je nejlepší hráč na draftu. A měl pravdu,“ prozradil tehdy bývalý kouč Penguins Pierre McGuire. Na přání největších hvězd Pittsburghu nechodil na tréninky a tým vedl pouze v zápasech. Tak či onak, Jágr dostal to, co přesně potřeboval – svobodu a prostor.

10. Johnny Gaudreau

S Jágrem neprožil žádnou velkou hokejovou periodu, přesto se do jeho vzpomínek a pamětí zapíše jako vzácný muž. Gaudreau tehdy působil po boku české legendy v dresu Calgary a 9. listopadu 2017 se stal posledním hráčem v NHL, který kdy asistoval u branky kladenského rodáka. Jednalo se o 766. trefu v kariéře a tím se také střelecký účet čerstvého padesátníka v zámoří definitivně uzavřel.

VIDEO: Neskutečná finta. Americký talent Zegras skóroval i poslepu

Už tehdy mladý Američan udivoval svou rychlostí i technickými dovednostmi, kterými mírně vyčníval nad svou stávající konkurencí. A pomyslný klobouček mu poté vysekl i samotný Jágr. „Já neviděl lepšího hráče, než je Johnny. On má potenciál vyhrát kanadské bodování celé ligy a takových hráčů moc není,“ řekl tehdy. A od pravdy není příliš daleko. Gaudreau zejména letos válí ve velkém stylu a v bodování NHL je zatím na skvělém šestém místě.

11. Jaromír Jágr starší

Od malička Jágrovi doslova namaloval kariéru s tím, že jedině ve sportu se může prosadit i v socialismu a nejlépe v hokeji. Nikdy ho nechválil, nutil ho k těžké dřině. Ale byl na každém zápase. Jak psal Jágr, všichni rodiče v zimě zašli do hospody na čaj či grog, Jágr senior nikdy. Stál vedle střídačky a nic mu neušlo, později se stal i vedoucí mužstva, aby ho měl pořád na očích. V roce 1994 ho Kladno požádalo, aby vedl jeho klub, jinak se finančně položí. Vedl ho do roku 2011 a i poté Jaromírovi hodně pomáhal.