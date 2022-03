DAVID MORAVEC (bývalý hráč Vítkovic a reprezentace):

„Že to bude vyrovnané a skončí to pro jednoho nebo druhého 3:2, jsem předpokládal. Přece jen v základní části měly týmy tabulkově k sobě hodně blízko. Olomouc měla větší předpoklad sportovní formy, ale Vítkovice se s tím velmi dobře popraly, stejně jako se zdravotními problémy, které je teď postihly. Viróza je dvousečná. Samozřejmě vás to oslabuje fyzicky, ale posiluje to mentální stránku. Tým se semkne, kousne, zodpovědně se rve o každý centimetr ledu, je obětavější. Bez toho navíc v play-off hrát nejde. Teď mohou být na koni o to víc, když sice první zápas nevyšel, ale druhý ano. To je pro Vítkovice skvělé, naopak pro Olomouc nikoli. Pravdou ale je, že každý další zápas bude pro náročnější a může se to projevit. Kdo ale tu sérii vyhraje, si netroufám tipovat. Myslím si, že to bude o jednom gólu, a projeví se zkušenosti. Je to i o kvalitách hráčů, na jedné straně Krejčí, na vítkovické zase třeba Lakatoš. Bude to taktická bitva s čekáním, kdo dá první gól, a ten, komu se to povede, si to bude hlídat. Nepředpokládám, že se to zvrhne v jízdu nahoru dolů.“