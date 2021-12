/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince si to ve středeční předehrávce 53. kola extraligy rozdají s Vítkovicemi. Atraktivní derby začíná ve Werk Areně v 17 hodin. Osmí Ostravané se pokusí zaskočit Oceláře, vedoucí tým nejvyšší soutěže.

Utkání 23. kola hokejové extraligy: HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 7. října 2021 v Třinci. (zleva) Tomáš Vildumetz z Vítkovic, brankář Ondřej Kacetl z Třince a Marek Kalus z Vítkovic. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Jedeme na led lídra, který je ve formě, ale přece jen to je derby a podle toho bychom k tomu měli i přistoupit. Jako by to bylo play-off utkání,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.