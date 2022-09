Bílí v něm porazili Červené 8:3. „Užíval jsem si to, byl to takový můj para hokejový svátek, nádherné,“ usmíval se Zdeněk Krupička v dresu vítězů. „Američané se k nám chovali jako kdybychom k nim patřili a ne, že mají v týmu někoho navíc. Byla to pecka od první chvíle až do konce, akorát mě mrzí, že jsem nedal nájezd,“ svěřil se dvaačtyřicetiletý český útočník, pro něhož IPH Cup bude posledním v reprezentaci.