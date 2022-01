„Jsem za to moc šťastný. Dostal jsem se do nejlepší ligy světa, navíc mám možnost strávit tolik let v tak úžasném klubu. Dosáhli jsme na spoustu úspěchů a věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo. Jsem tu, abych mužstvu pomohl. Nikdy by mě nenapadlo, že pokořím takový milník. Moc si to vážím,“ řekl Palát po zápase s Columbusem, který s Tampou Bay porazili vysoko 7:2.

Blesky přitom čekaly na výhru od 29. prosince a v souboji s Blue Jackets ukončily sérii tří porážek v řadě, což je vrátilo na první místo Východní konference. „Je skvělé, že jsme se vrátili na vítěznou vlnu. Prohrát třikrát za sebou není příjemné, nejsme na to příliš zvyklí. Předtím jsme ale hráli poměrně dobře a nyní se k tomu vrátili. Snad nás tahle výhra opět nakopne,“ prohlásil Palát, který v páté minutě otevřel skóre utkání.

Palát se tak stal teprve sedmým hráčem v historii Tampy Bay, který posbíral 400 bodů. Před ním to dokázali jen Martin St. Louis, Steven Stamkos, Vincent Lecavalier, Victor Hedman, Nikita Kučerov a Brad Richards. „Ondřej má na náš tým obrovský vliv. Platí to už několik let. V minulosti vytvořil skvělou formaci s Tylerem Johnsonem a Nikitou Kučerovem, důležitou roli má i nyní. Bez něj bychom v uplynulých letech určitě nebyli tak úspěšní,“ pochválil Paláta kouč Lightning Jon Cooper.

Český útočník, který získal dva Stanley Cupy v řadě, se dočkal pochvaly také od svých spoluhráčů. „Ondřej hraje neuvěřitelně zodpovědně. Vždycky je tam, kde má být. Svědomitě si plní všechny úkoly. Navíc má skvělý přehled a dobře čte hru. Je to kompletní hráč. Umí dávat góly i blokovat střely soupeře. Neznám nikoho, kdo by s ním nenastupoval rád. Získat 400 bodů, to už je známka velké kvality. Ondřej jí má, je to naprosto kompletní hráč," řekl o něm kanadský útočník Tampy Bay Brayden Point.