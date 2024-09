Zlatý finiš a senzační titul z mistrovství světa vyšperkoval sezonu hokejového útočníka Ondřeje Paláta (33). Frýdecko-místecký rodák ke dvěma Stanley Cupům přidal další prestižní trofej. A k tomu přišla i parádní rodinná zpráva. S manželkou se těší na druhého potomka. Radostnou událost oznámil Palát na svém Instagramu ještě před odletem do zámoří, kde ho čeká třetí sezona v dresu New Jersey Devils.

„Na další dítě se těšíme moc,“ neskrývá Ondřej Palát. „Jsme strašně rádi, že to vyšlo po nějaké delší době. Dcera Adélka je docela ďábel, dává nám zabrat, ale určitě jsme rádi za druhého potomka.“

V rozhovoru pro zastupující agenturu Sport-Invest mluvil Ondřej Palát také o přípravě ve Frýdku-Místku a Ostravě, šancích uničovského rodáka Matyáše Melovského, který dřív hrával za Vítkovice, nebo o tom, komu bude fandit v boji o extraligový titul. A připomněl i to, jak už se těší na rozjezd sezony v Praze. Devils odehrají začátkem října v O2 Areně v rámci Global Series dva duely proti Buffalu.

Uplynulá sezona v NHL nebyla pro Ondřeje Paláta úplně nejlepší. Sám to alespoň tak vnímá. V základní části odehrál 71 zápasů, nasbíral solidních 31 bodů (11+20), nicméně Devils se do play off nedostali. Na triumfy s Tampou z let 2020 a 2021 navázat nemohl.

„Sezona v NHL nebyla úplně nejlepší,“ přitakává Palát. „Ať už z osobního hlediska, nebo z týmového. Proto jsem byl rád, že jsem dostal pozvánku na mistrovství světa v Praze. Vyhráli jsme, to bylo úžasné! Budu vzpomínat dlouho.“

Na světovém šampionátu patřil k výrazným oporám. Z pozice asistenta kapitána nastřádal z deseti duelů 6 bodů (3+3). Oslavy sice nebyly tak velkolepé jako při zisku Stanley Cupů, ale Palát si je rozhodně užil. A pohár domů ukázat přivezl.

„Nedělal jsem oslavu na náměstí, byla v hale Polárka při přátelském zápase Frýdku-Místku s Třincem,“ připomněl útočník. „Byla autogramiáda, lidé si mohli pohár vyfotit, s mládeží jsme dělali společnou fotku. Aby měl každý z těch mladých možnost se podívat zblízka na pohár a vyfotit se.“

Pro začínající hokejisty je každá podobná akce ohromná událost. I motivace. Což potvrzuje i Palátův táta Pavel, který děti v klubu trénuje. A zdaleka to není motivace jen pro menší děti. Od Paláta se chce „učit“ třeba i dvacetiletý talent Matyáš Melovský, kterého si New Jersey vybrali v letošním draftu NHL ze 171. místa. Pro srovnání, Palát prošel před třinácti lety draftem až jako číslo 208 a přesto si postupně vybojoval pozici týmového lídra a respektované osobnosti.

„S Matyášem jsem se potkal na obědě, určitě výborný hráč, těším se na něho,“ říká Palát. „Jsem rád, že jsem ho trošku poznal a že mu třeba můžu pomoct trochu zpříjemnit kemp. Bude vědět, že tam je někdo, s kým se trošku zná a lehce na něho dohlédne.“

Dvacetiletý útočník Melovský, který s hokejem začínal v Uničově, v letech 2017-22 hrával za Vítkovice a poslední dvě sezony už si odkroutil v zámořské juniorce v barvách Baie-Comeau Drakkar (QMJHL), se pochopitelně zajímal hlavně o Palátovy začátky. „Ptal se třeba, jak se stalo, že jsem se dostal do NHL,“ líčí zkušený forvard. „Asi ví, jaký jsem typ hráče, takže se ptal, jak jsem k tomu dospěl, jestli jsem byl vždycky takový a podobně. Matyáš je určitě výborný hráč, těším se na něho v Jersey.“

Sám se klasicky připravoval v rodném Frýdku-Místku a okolí. „Důvěřuji svým postupům a tréninkům,“ popisuje Palát. „Osmý, devátý rok trénuji s Radimem Poláškem ve Fit Parku v Ostravě, pak se přesouvám na led do Frýdku, trénuji s áčkem, takže super. Za to moc děkuji. Mám tady zázemí, rodinu, přátele a všechno je kousek.“

Na rodinu a přátele se těší i v unikátním rozjezdu sezony. Palátův týmu bude hrát 4. a 5. října v Praze dva zahajovací duely proti Buffalu v rámci Global Series. „To bude super!“ těší se. „Jsem už teď natěšený. Jsem rád, že tam máme i pár dnů volna a že klukům trošku ukážu Prahu. Samotné zápasy budou určitě super, bude to speciální.“

Týmové ambice pro nadcházející ročník? „Nejvyšší,“ hlásí Palát jednoznačně. „I minulý rok jsme do toho vstupovali, že chceme udělat minimálně play off, to se nám nepovedlo. Přišlo hodně zranění, spousta hráčů neměla dobrý rok, včetně mě. Teď, troufám si říct, jsme posílili. Budeme lepší do obrany, máme dva výborné gólmany, takže očekávání jsou podle mě velká.“

Na dálku se Ondřej Palát pochopitelně znovu chystá sledovat i českou extraligu. „Jako každý si myslím, že nejkvalitnější kádr mají Pardubice, ale to neznamená, že vyhrají,“ přemítá o ligových tipech. „Už jsme se o tom také přesvědčili. Já jsem z Frýdku, takže budu držet palce Třinci.“