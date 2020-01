Bílí Tygři letos moc neprohrávají, ve Slezsku však lídr tabulky narazil. I když domácí nebyli v úvodní části lepší, rychle dali gól, soupeř pak sice srovnal, ale domácí hned reagovali dalšími dvěma trefami. Osmý gól v pátém zápase zaznamenal fenomén Wolski! Sice nedal trestné střílení, ale ihned si spravil náladu po nahrávce Martina Růžičky.

Ten zapsal hned dvě asistence, neboť přihrával i na úvodní gól Petra Vrány. Měli by teď Oceláři s Wolskim a Růžičkou v sestavě dávat více branek? „Já bych raději vyhrával, i když bychom nedávali gólů moc. Jsem rád za formu Wojtka Wolského, ale dnešní utkání nebylo z jeho pohledu tolik vydařené. Moc se mi nelíbil, v předchozích zápasech hrál lépe, i když dal zase branku,“ upozornil ze střídačky trenér Ocelářů Václav Varaďa.

„Utkání rozhodla první třetina, respektive dva góly, které jsme soupeři darovali. Ve druhé třetině jsme byli lepší, bohužel jsme nebyli produktivní. Ve třetí třetině to Třinec zatáhl a prakticky jsme se přes něj neprosadili,“ podotkl po zápase liberecký kouč Patrik Augusta.

„V první třetině jsme se nepohybovali dobře. Liberec měl spoustu šancí, které nevyužil, zatímco my na co jsme sáhli, to skončilo v bráně. V posledních dvaceti minutách se už hrál takový play off zápas. Byli jsme odolnější a Liberci dovolili jen pět střel. Výsledek je skvělý,“ pochvaloval si Varaďa.

Podle něj to byl úplně jiný hokej než předtím proti Pardubicím, Olomouci či Zlínu. „Ty týmy hrály hlavně u nich v pásmu takový sumo hokej. Každý zákrok smrdí faulem, a pokud to rozhodčí nezapíská, je těžké se prosadit. My jsme v těch zápasech sice bodovali, ale proti Liberci to dnes bylo nahoru dolů,“ připomněl Varaďa.

Diváci si skutečně užívali skvělého představení a kdo na utkání nebyl, mohl litovat.

Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. P. Vrána (Martin Růžička), 15. Wolski (Martin Růžička), 18. M. Stránský (Gernát, Marcinko), 33. Hrňa (Hrehorčák) – 11. L. Hudáček (Lenc, Kotvan), 32. Lenc (Birner, Bulíř), 37. Ordoš (Derner, Birner). Rozhodčí: Hradil, Obadal – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 5140.

Třinec: Štěpánek – Krajíček, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Roth, Gernát – Martin Růžička, P. Vrána, Wolski – M. Stránský, Marcinko, Hrehorčák – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký, Polanský, Adamský – Hrňa. Trenér: Varaďa.