Zápas, i situaci, kdy litvínovský brankář David Honzík posunul svou branku v situaci, kdy hostům hrozil gól, pak okomentoval.

„Z naší strany to byl super zápas. Kontrolovali jsme ho, měli šance, od první do poslední minuty jsme byli lepší. Ani Igor Murín na druhé straně jim nepomohl,“ zasmál se Bartošák.

Myslíte, že David Honzík posunul branku před neuznaným gólem Hrehorčáka úmyslně?

Jednoznačně, to bylo z opakovaných záběrů jasné. Šlo to vidět úplně bez debaty. Ale mně se to taky ve třetí třetině párkrát stalo, že mi tyčka vypadla, protože úchyty jsou na té straně malé. Nechci ho omlouvat, ale tohle byl Igor Murín v nejlepších letech (někdejší zlínský gólman Igor Murín takto postupoval „ v rámci taktiky“ a sám to pak přiznal – pozn. aut.).

Co to udělá s mančaftem v takové chvíli za stavu 1:0?

Existuje slovo karma. To se pak ukázalo.

Čím přispějete do šatny za vychytanou nulu?

Buď svačinkou, nebo pokutou. No, pokuta se tomu nedá říct, je to spíš příspěvek pro tým. Uvidíme na pokladníkovi, jak se k tomu vyjádří.

Poprvé doma jste nastoupil s červenými betony. Z pověrčivosti?

Ani ne, mně se s nimi chytá obou dobře, tedy až na ten jeden zápas v Plzni. Jinak se mi chytalo super. Betony mám jedny červené, jedny bílé a bavili jsme se s Kvakym (Petrem Kváčou), že kontrast bude hezčí k domácím dresům, když si vezmu ty červené. Budu je nosit doma a bílé zase venku.

Ve 12. minutě jste dostal pukem do masky. Nepříjemná situace?

Těsně před zápasem jsme se bavili o tom, ať si dávám pozor na Petružálka, že má bombu jako kráva. A on to přímo z mezikruhů poslal na lícní kost. Mával jsem na rozhodčího, asi to neviděl, pak se mi šel omluvit. Stává se to, má plno jiné práce. Chvilku mě to bolelo, lícní kost bude mít možná malou modřinu, ale to je jedno. Vyhráli jsme, to je důležité.

On Petružálek měl kromě té bomby na konci ještě jasnou šanci…

Já ale myslel, že to skončilo za brankou. První dorážka mě trefila do betonu a u druhé jsem myslel, že už je za bránou. A najednou slyším fanoušky, jak tam hučí, tak si říkám, co se děje? Až z opakovaného záběru jsem viděl, že to bylo vážnější, než jsem myslel. Ale štěstí přeje připraveným a my dnes připravení byli.

Litvínov to v závěru dlouho zkoušel bez gólmana a k vám jednou přiletěl puk tak, že to šlo zkusit přes celé, ne? Myslel jste na gól?

Byla tam ta myšlenka. Přistálo mi to na břiše. Ale i kdybych to vyklepal z dresu dřív, nejspíš bych to stejně rozehrál na Milana (Douderu), co mi sjížděl. Přece jenom je hráčská střela přesnější a tvrdší.

Teď vás čeká repre pauza. Přijde vhod?

Pro všechny je to dobré. Kluci, co jedou na akci si asi moc neodpočinou, ale pro nás další je to dobře. Nabereme síly, ten dvouměsíční program i s Ligou mistrů byl nabitý a potřebujeme nabrat síly.