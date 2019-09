Patriku, pět minut do konce, vy si jdete pro vítězství a najednou tři branky ve vaší síti. Co se stalo?

Prostě jsme dostali tři góly. Nevím, jak ty chyby vzadu popsat. Vítkovice i s trochou štěstí daly tři góly, tomu se propříště musíme vyhnout, jestli chceme hrát nahoře. To se zkrátka nemůže stávat.

Kde konkrétně jste viděl chyby?

Ne, já tady nebudu na nikoho nic házet. Udělali jsme chyby jako tým, já jsem kluky nepodržel a soupeř nám dal tři góly. S notnou dávkou štěstí, ale to je hokej. Musíme příště ty puky vyhazovat hned ven, nemůžeme si tohle dovolit.

Když si Bukarts u vyrovnávacího gólu na 3:3 nahazoval puk o mantinel, překvapilo vás to?

Nepřekvapilo, ale nechtěl jsem do toho sahat, protože puk skákal a mohl jsem se taky dostat mimo bránu. Bohužel se k tomu puku dostal dřív než my, vystřelil mi to na tělo, střelu mi ještě tečoval obránce na stranu a šlo to úplně mimo můj dosah. Štěstí pro Vítkovice.

Odehrál jste první zápas proti Vítkovicím. Jak jste ho prožíval?

Já už to ale beru jako každý jiný zápas, od těch věcí se musím oprostit. Kdyby to bylo, řekněme, měsíc po přestupu, tak bych to asi prožíval jinak.

Bavili jste se s trenéry o tom, že byste dnes chytat nešel?

To jsme vůbec neřešili. Patřím do Třince a je jedno, proti komu hrajeme a proti komu chytám. Chtěl bych chytat, i kdybychom hráli proti Spartě nebo Liberci. Neřeším, jestli jsem hrál ve Vítkovicích, to už je pro mě uzavřená kapitola a bojuji za Třinec.

V první třetině, byť to bylo jen 1:0 pro vás, jste měli výraznou herní převahu a 21 střel na Svobodu. Vy jste si téměř nesáhl na puk. Co se pak stalo? Podcenili jste soupeře?

Asi jsme je nepodcenili, jen jsme si možná mysleli, že to půjde samo, nevím. Ale podcenění asi ne, určitě jsme k nim přistupovali pořád stejně. Víme, že kvalita měla být a asi i byla na naší straně, bohužel s kapkou štěstí se jim to tam poodráželo a napadalo. Odrazy přály soupeři, nic víc bych v tom nehledal.

Vy jste si pak ovšem také zachytal. První Dejův nájezd jste vyřešil za stavu 1:2 semaforem. Při jeho dalším pokusu, kterým dal gól, už to nešlo zopakovat?

Abych řekl pravdu, tak mě do toho semaforu trošku trefil. Jen jsem tam nastavil lapačku, protože jsem viděl, že na tu stranu by chtěl střílet. Je to šikovný hráč, má výbornou střelu, takže vím, že to umí takhle trefit. V té poslední minutě to trefil o hodně lépe.

Hodně štve taková porážka?

Každá štve. I kdybychom prohráli 0:8. Mrzí nás to, že jsme vedli, ale člověk hraje šedesát minut a nedívá se na to, kolik je to po dvou nebo padesáti devíti minutách.

Fanoušci Vítkovic vytáhli v závěru zápasu transparent namířený proti vám. Všiml jste si toho?

Jo, bylo tam něco o sedmi set tisících a něco s vítkovickou kasou. Jen jsem se zasmál tomu, jak hluboko může některý člověk klesnout.