Třinec – Gólman Pavel Kantor po svém čtvrtečním příchodu z Mladé Boleslavi do Třince ihned zasáhl do pátečního utkání extraligového 41. kola. Na ledě Olomouce ale inkasoval hned pětkrát a Oceláři padli 2:5.

Pavel Kantor na ledě Olomouce prožil nevydařenou premiéru. | Foto: Jiří Kopáč

Pavle, premiéra to nebyla vydařená…

Prohráli jsme, dostal jsem pět gólů… Samozřejmě jsem si to představoval jinak, ale nezbývá, než na to zapomenout a jít dál.

Budete si některý z těch gólů vyčítat?

Těžko říct, dva mi ztečoval vlastní obránce, byly tam dva nájezdy. Ale moc jsem toho nepochytal, to je fakt.

Pátý gól Jergla mezi nohama se vám asi nezamlouval?

Já jsem vytáhl hokejku, protože jsem nechtěl, aby šel do bekhendu, ale on mi to tam někudy procedil nad nebo mezi betonama. Bylo pár minut do konce, tak si to asi mohl za toho stavu dovolit.

Když dal v NHL podobný gól Tomáš Hertl, sklidil nejen obdiv, ale i kritiku za to, že znevážil soupeře. Jak to vnímáte jako brankář vy?

Mně je to jedno, ať dá góla třeba s hokejkou za uchem. Prostě jsem dostal gól, a jak ho dal, to už je jeho věc.

Co dnes chybělo Třinci k bodovému zisku?

Asi dost. Nebyl to moc dobrý výkon. Ten třetí gól jsme dostali chvíli před koncem druhé třetiny, ale furt to bylo hratelné, jenže Olomouc pak v poslední třetině zavřela střední pásmo, opravdu moc dobře bránila. Ani si nevybavuji, že bychom tam měli nějakou velkou šanci. Jen jsme nahazovali puky, oni nám to zase vyhazovali zpátky, byli jsme trochu bezradní.

V přetahované o první místo s Libercem jste ztratili…

Dnešní výkon bohužel nebyl dobrý. Půlka zápasu ještě šla, ale zbytek ne.

Jak se upekl vás přestup do Třince?

Už pár dní zpátky měl Třinec zájem, já jsem zase měl zájem sem jít, takže to jen zbývalo doladit mezi kluby. V poslední den přestupů se to naštěstí povedlo.

Co jste za tak krátkou dobu s mužstvem stihl?

Jeden trénink a dnešní rozbruslení. Asi devět dní jsem nebyl na ledě, takže jsem se ani necítil fyzicky moc dobře, ale na to se nevymlouvám.

Překvapilo vás, že jste šel hned do brány?

Trenéři si mě zavolali, že se rozhodnou, jak budu vypadat na rozbruslení. Asi jsem se jim líbil, tak mě tam dnes dali. V samotném zápase jsem se jim už líbil asi méně (úsměv).

Je to výzva hrát teď za Třinec?

Je to ambiciózní klub, který má ty nejvyšší cíle. Naší snahou teď bude vydobýt si co nejlepší pozici před play off a pak hlavně zvládnout to play off.

Co sezona, to jiný klub. Nechtělo by to už usadit se?

Ono je to těžké z pohledu systému těch cenových tabulek. Třeba v Litvínově měli zájem na tom, abych u nich zůstal, jenže nebyli schopni zaplatit tu tabulkovou cenu. Tohle český hokej bohužel brzdí.

S třineckou jedničkou Šimonem Hrubcem jste kamarádi, nechystá se nějaká brankářská rošáda, že by Šimon šel po sezoně pryč a vy na jeho místo jedničky?

Ježíš, tak to vůbec nevím, na to teď nemám ani myšlenky, co by bylo, jestli by odešel. To neřeším, fakt nevím.

Chystáte nějakou masku s třineckým motivem? V Olomouci jste měl ještě tu boleslavskou…

Ano, jenže výroba trvá dlouho. Je fakt, že ta zelená k tomu moc nejde, zkusíme to aspoň částečně vyřešit, že by se to překrylo.