Petře, kde se zápas lámal?

V přesilovkách. Sparta dvě využila, měla větší štěstí a o tom to je. Škoda domácí prohry, mohli jsme prodloužit tu sérii, kterou jsme tady měli, ale zítra je další den a další zápas, takže máme asi hodinku na to hodit porážku za hlavu. Jdeme dál.

Skrumáží bylo před brankou dost. Nebyla v tomto Sparta důraznější?

Sparta takhle hraje. Na beky, mají vysoký tlak do brány, vysoké hráče, přes které se blbě kouká. My jsme ale nebyli bez šancí, pak jsme tam nastřelili břevno, to štěstíčko měli dneska prostě oni. Mohlo to tam padnout, mohlo to vypadat jinak. Ale to jsou kdyby.

Jak se vám chytalo proti velké ofenzivní síle Sparty?

Za takové zápasy jsem vděčný. I za to, že jsem dostal důvěru zrovna proti Spartě, abych pomohl klukům. Bohužel se to nepovedlo, ale každá taková zkušenost je pozitivní. Teď však převládá zklamání z prohry.

Jak jste viděl rozhodující gól utkání?

Moc jsem si nevšiml, jestli puk někdo tečoval nebo ne. To bylo tak rychlá situace od modré. Jak jsem naučený, hledal jsem puk, najednou byl v bráně. Ale jak říkám, máme teď zhruba hodinku, sedneme si s trenérem gólmanů, rozebereme i tuto situaci. Každá taková maličkost se dá odstranit, a ony pak mohou rozhodovat v dalších zápasech.

Vy jste byl na zápas asi hodně natěšený, když jste při signalizovaném vyloučení sparťana spěchal na střídačku a sestřelil u mantinelu spoluhráče Petra Vránu…

Jo, málem jsme se srazili, taková drobnůstka. Ale ne, já byl koncentrovaný na zápas, protože Sparta má formu a chtěl jsem klukům pomoct. Bohužel tři góly je u mě moc.

Kromě těch tří gólů nebyl problém i v tom, že jste museli neustále dotahovat?

Jasně, určitě nechcete dotahovat skóre, ale musíte pracovat s tím, jak se ten zápas vyvíjí. A začíná to u mě. Jestli já budu mít za třetinu jeden zákrok, nebo osmnáct, dvacet, to je prostě tak. A když se ten zápas nějak vyvíjí, tak my musíme reagovat. Možná jsme měli trošku smůly, ale na to se nehraje. Hraje se na to, kdo dá víc gólů a my jsme dnes bohužel byli těmi, kdo jich dal méně.

Na druhou stranu je to vaše vůbec první domácí prohra včetně Ligy mistrů. Zápas měl vysoké tempo. Dá se v tom najít aspoň něco pozitivního?

Jistě, vždy se na to musíme podívat ze dvou pohledů. Jak kriticky, tedy začít hledat u sebe chyby, tak i pozitivně. Ale teď půlhodiny po zápase převládá hlavně to zklamání.