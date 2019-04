První zápas vám hrubě nevyšel. Čím si to vysvětlujete?

Plzeň dala víc gólů než my. Ale vážně, byli aktivnější a my jsme dělali hodně chyb. Nemyslím si, že jsme hráli to, co jsme si řekli. Plzeň si to dnes zasloužila.

Bylo to tedy spíš o vás?

Hlavně o nás. Ten výkon nebyl optimální. Plzeň je kvalitní mužstvo na to, abychom jí to takhle usnadnili. Oni toho jen využili a proměnili své šance. My jsme nebyli úspěšní v podstatě v ničem. Jediný gól jsme dali z nájezdu.

Určil vývoj zápasu první gól Plzně?

Vždycky je nepříjemné, když inkasujete jako první, ale 1:0, to ještě nic není. My jsme také měli šance, ale nevyužili jsme je. Pak odskočili na 2:0, to už bylo nepříjemné, ale pořád byl zápas hratelný. Zase jsme měli šance, nevyužili přesilovky. Měli jsme proměnit hlavně tu pět na tři. To rozhoduje zápasy a my to nezvládli.

V taktickém plánu bylo jistě zaměřit se na Gulaše s Kovářem…

Nebylo to tak, že bychom se na ně měli úplně zaměřit. Všichni víme, že to jsou kvalitní hráči. My si hlavně nemůžeme dovolit hrát takhle naivně. Udělali jsme chyby v herních situacích, díky kterým se dostali do šancí. Kdybychom hráli to, co jsme si řekli, nebo víc zodpovědně, tak by se do těch šancí vůbec nedostali.

Dá se říct, že vás Plzeň něčím překvapila?

Nemyslím si. Věděli jsme, že je to kvalitní tým. Nikdo si nemyslel, že je přejedeme 4:0, že to budeme mít nějak jednoduché. Bohužel tím, že jsme nepředvedli výkon, jaký jsme chtěli divákům ukázat, jsme jim to celé usnadnili.

Tušíte, jak na ně ve druhém utkání?

Musíme zlepšit nasazení, hrát svou hru a pokusit se být produktivnější. Ideální by bylo dostat se do vedení a vrátit se ke hře, kterou jsme předváděli v první sérii.

Druhé utkání hrajete ani ne za 24 hodin. Co teď pro vás bude důležité?

Je to play off, zítra je nový den a další zápas. Nemáme tolik času, ale musíme si odpočinout a naskočit do zápasu trošku s jiným nasazením. Respektive s mnohem větším.