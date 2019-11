Oceláři nakonec vyhráli 2:1, byť v první třetině měli s agilní hrou takticky dobře připravených Vítkovic problémy. Přijely podle Vrány ke třetímu derby sezony jiné Vítkovice, než které se proti Třinci představily doma?

„Neviděl bych to tak, že by přijely jiné Vítkovice. Ony hrály velmi dobře už v těch domácích zápasech. Ti kluci jsou mladí, brusliví, mají pohyb. Asi viděli v našem zápase s Brnem, že jsme měli problém, když nás soupeř napadal ve dvou třech lidech. Tak to zkusili okopírovat, vletěli na nás v první třetině, a proto jsme měli ty problémy,“ mínil Vrána.

Na derby jen pět vyloučených. Nefaulovalo se?

Oni měli dvě přesily, my do té doby žádnou. Naštěstí jsme tu první v poslední třetině využili. Hrálo se hodně do těla, zápas to byl vyrovnaný, hrálo se hodně bez vyloučení, ale…

Ale fauly tam nejspíš byly. I vy jste se dostal na svůj vkus do několika šarvátek, je to tak?

No jo, asi jsem neměl dobrou náladu dneska. Občas se něco nepísklo, což nám vadilo. Když to člověk vidí na ledě… Bylo tam pár momentů, že jsme do sebe šli možná zbytečně. Ale to k tomu asi patří. V rámci fair play to bylo nakonec v pohodě.

Je to znak derby?

Je to více vyhecované, přišli fanoušci, to člověk občas ztratí nervy, nechá se strhnout výbornou atmosférou a k něčemu dojde. Ale jinak to proběhlo v pohodě.

Co byste řekl ke Gernátovi - nejproduktivnějšímu beku soutěže. Body mu naskakují, dává i góly…

Když hraje tým dobře, mají individuality vždy možnost vyskočit a Martin ty výkony podává od začátku sezony stabilní. Někdy to tak je, že to tam člověku nepadá a body se nedělají. Důležitá je týmová hra. Začala nám teď fungovat přesilovka. Martin na sobě pracuje, dobře pro něj. Ty body si zaslouží.

Derby je i bratrským soubojem sourozenců Stránských. Vy jste ale vyhráli, takže starší Matěj nebude mít špatnou náladu a bude s vámi mluvit?

Já myslím, že si kluci mezi sebou k tomu něco řeknou. Matěj je určitě velice rád, že jsme vyhráli, ale zápas to fakt nebyl jednoduchý. Ta první třetina nás stála hodně sil a měli jsme i štěstí, že to skóre bylo takové, jaké bylo. Vítkovice hrály výborně. Zlaté body pro nás.

V závěru jste vyhrál zase dost důležitých buly. Trénujete je?

Někdy na tréninku uděláme pár buly. V zápase je to padesát na padesát. Měl jsem to většinou na bekhend, což je v našem pásmu výhoda. Díkybohu jsme pár těch důležitých vyhráli a dostali se do pohody.