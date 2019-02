„Už to celkem jde, hrajeme lépe i jako lajna, ale pořád jsou pro nás důležité body týmu. Nebylo to tady vůbec jednoduché, Vítkovice mají velkou kvalitu,“ uznal po zápase Vítkovic s Třincem (3:4).

Do poslední třetiny, která přinesla Třinci obrat, jste vlétli s úplně jiným nasazením. Čím to?

Říkali jsme si v šatně, že z naší strany je tam málo agresivity do brány, takové té přímočarosti. Chytili jsme se ale tou přesilovkou na začátku třetí části. Kontaktní gól nám hodně pomohl a nakonec vedl k obratu. Jsme za to rádi.

V šatně byla nějaká bouřka?

To ani ne, spíš jsme věcně debatovali. Ujasnili jsme si, že se netlačíme tolik do brány, že je třeba hrát jednoduše z naší třetiny, abychom se tam tolik nezdržovali. Řekli jsme si, že musíme dát gól. Ono to nebylo jednoduché ani za toho stavu 3:1, ale povzbudili jsme se, řekli si, že se nemáme na co šetřit, když hrajeme další zápas až ve středu a šlápli do toho.

Vítkovice vás ve druhé třetině přehrávaly. Bylo nakonec klíčové, že jste nedostali více gólů?

Úplně bych neřekl, že nás přehrávaly, my jsme se hlavně neudrželi tolik na kotouči v našem útočném pásmu. Vítky pak čekaly na brejkové situace, chodily do protiútoků, které mají dobře zvládnuté. Ale je pravda, že kdyby nám odskočily do většího náskoku, nemuseli bychom to už zvládnout.

Sám jste srovnal na 3:3 a dočkal se tak první trefy v dresu Třince. Symbolicky ve Vítkovicích, kde jste strávil dvě stříbrné sezony…

Ano, dočkal jsem se, ale jsem rád hlavně za ty body, protože to byl po Litvínovu dost náročný zápas. hrálo se nahoru dolů, oba týmy předvedly velmi dobrý hokej, určitě se divákům musel líbit.

Co ten váš šrám na nose?

To jsem upadl někde v rohu, ani nevím, kdo pak na mě spadl, naštěstí je to jen škrábanec.

Hned při prvním střídání k vám přijel Rosťa Olesz a přátelsky vás poklepal přes chrániče. Co jste si říkali pěkného?

Rosťa mi jen řekl, abych byl obezřetný, že kdyby šel do předchozího souboje úplně naostro, tak mě tam snad přizabije, protože já odehrával kotouč zády ke hře, nedíval jsem se. On ten souboj dohrál, ale tak, aby mě nezranil. Bylo to od něj fér.

Vlado Dravecký vám dneska naskočil zase do obrany, co na to říkáte?

Vlado je borec, který zvládá obě role, tedy jak tu ofenzivní stránku, tak i úkoly, co si plní v obraně. Zahrál, co bylo potřeba, popasoval se s tím výborně, když teď má takovou pozici.

Zpět k vašim vítězným pocitům – vyhrát derby na ledě soupeř vždy potěší, že?

Ale ano, jsme za to rádi, byl to skvělý zápas. Fanoušci na obou stranách byli slyšet, mělo to náboj, bojovalo se až do konce, nakonec se šťastným koncem pro nás. Derby je derby, pokaždé se hraje naplno.

Možná na sebe narazíte i v play-off, co vy na to?

Zrovna včera jsme se o tom bavili. Když to tak dopadne, tak to bude aspoň parádní série. Určitě by to mělo grády.