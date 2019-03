Když se řekne Třinec – Vítkovice. Co se vám vybaví?

Velké derby, dobrá atmosféra a vypjaté zápasy.

Máte na vzájemná utkání nějaké vzpomínky z doby, kdy jste ještě hrával za Vítkovice proti Třinci?

Samozřejmě, šlo o to finále v roce 2011, jenže na rozdíl od kluků moje vzpomínky logicky tak pozitivní nejsou. Ale už tehdy byla skvělá atmosféra a pro nás bylo finále nakonec úspěchem.

Jak to budete prožívat teď? Jste tu krátce, hrajete proti mateřskému klubu…

Myslím, že si to všichni užijeme. Zápasy budou vyhecované, bude v nich hodně emocí. Pro lidi je skvělé, že to mají kousek a bude to mít tu báječnou atmosféru.

A je v klubu znát, že Třinec dokázal Vítkovice v play off pokaždé vyřadit?

Já vím jen o tom finále, které jsem sám zažil. Netuším, jak to bylo v dřívějších dobách. Je to ale další série, začíná se znovu. Nějak bych to nespojoval.

Jak jste prožíval sérii Sparta – Vítkovice?

Co jsem stíhal vidět, tak Sparta byla ve Vítkovicích možná trochu lepší, ale Bartošák chytal skvěle. Ty zápasy byly o gól, Sparta nehrála špatně, ale nebyla efektivní. Vítkovice si pak už ten zápasový náskok zkušeně udržely a perfektně zvládly poslední utkání.

Přál jste víc Spartě?

Tak bych to netvrdil. Ale samozřejmě bych klukům přál, kdyby se jim to podařilo. Pro ně škoda, že to nešlo do pátého zápasu. Měli urvat aspoň zápas ve Vítkovicích, na to měli.

Co rozehranost? Ta je teď na straně Vítkovic.

To je pravda, jsou rozehrané, my jsme stáli. Bude to velký boj. Ta pauza byla dlouhá a to je vždy nepříjemné, nicméně takový je rozpis. Musíme se do toho rychle dostat, protože někdy trvá, než se člověk znovu chytne zápasového tempa.

Vy osobně jste fit? Jak se cítíte?

Dobře, už mě nic nelimituje. Měl jsem možnost odpočinout si a cítím se fajn.

Každopádně z Vítkovic jste už delší dobu pryč. Bude to mít pro vás pořád ještě nějaký náboj?

Vždy to má náboj. Já tam strávil dvě skvělé sezony po sobě, určitě to pro mě bude něco speciálního, o to strach nemám (úsměv).

Co bude kromě Patrika Bartošáka vaší největší překážkou?

Bartošák chytá opravdu výborně, ale Vítkovice jsou nebezpečné i v rychlých protiútocích a je to velice obětavý a důrazný tým. Nebude to jednoduchý hokej. Musíme udělat vše proto, abychom se s tím vyrovnali.

Měli jste nějaký speciální trénink na Bartošáka?

Ne, nic takového jsme nedělali. Musíme se jednoduše tlačit do brány, pokusit se mu dostat pod kůži a být produktivní.

Dostat se pod kůži Bartošákovi chtěla i Sparta. Ta se ho snažila různě rozhodit. Dají se čekat stejně vypjaté situace i od vás?

Já bych to neočekával. Zápasy jsou ale vyhecované a je v nich hodně emocí. Stát se může cokoliv. My to ale vyhledávat nebudeme. Chceme se prosadit naší hrou.

O čem myslíte, že bude první zápas?

Vítkovice mají zápasové tempo, pro nás bude důležité se do něj dostat. Takže asi tom.