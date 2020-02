Ty první dvě byly jako přes kopírák. Na led se dostavilo přesilovkové komando Třince, Wolski s Rothem nahráli Stránskému na první gól, za chvíli Wolski s Rothem nahráli na gól Vránovi.

Petře, jak vám to klape v přesilovkách se Stránským a Wolskim?

Oba to jsou velice kvalitní hráči a na těch přesilovkách to dneska bylo vidět. Věděli jsme, že několik minulých zápasů nám přesilovka drhla, nebylo to ono. Vrátili jsme se k nějakým původním věcem a dneska nám to tam napadalo. Bylo to hodně důležité. Díky přesilovkám jsme Spartě odskočili. Ona nehrála špatně, dostávala se do tempa, ale právě díky přesilám jsme získali trochu klidu.

Říkal jste, že jste se vrátili v přesilovkách k původním věcem. O co šlo?

Řekli jsme si, že musíme hru více zjednodušit, dostat více kotoučů na branku. První gól byl po dorážce, druhý po přihrávce do prázdné brány, ale také po odraženém kotouči, takže to jsme si řekli, že se pokusíme plnit a vyšlo to.

V Třinci jste už rok, ale přišel jste ze Sparty. Pořád je to pro vás prestižní zápas?

No, kluků mi chvílemi bylo až líto, ale pro nás jsou ty body skvělé. Po tom venkovním tripu velmi důležité. Dokázali jsme zase vyhrát před našimi fanoušky. A Sparta? Je v situaci, v jaké je. Došlo tam k výměně trenérů, to pro tým není nikdy jednoduché.

Neříkali jste si, že ta změna trenérů naopak může soupeře nakopnout?

Někdy to tak bývá, že se na ten první zápas kluci vyhecují. My jsme ale skvěle zvládli úvod utkání, dali jsme rychle gól v přesilovce, Sparta pak byla chvíli v tlaku, ale zase jsme si pomohli přesilovkou a pak už to zvládli.

A překvapilo vás odvolání sparťanského trenéra Kruppa?

Může to být překvapivé, když je Sparta pořád třetí, ale my nevidíme, co se děje v šatně, co v zákulisí, takže nemohu říct, jestli mě to překvapilo, nebo to bylo na místě. K hokeji to patří.

Jaké bylo vidět místo Kruppa na střídačce Pražanů hráče, s nimiž jste ještě nedávno hrával?

S Petrem Tonem jsem nehrál, ale s Jardou Hlinkou necelé dvě sezony, takže to bylo zajímavé. Ale víme, že šlo jen o záskok.

Nebyli by Spartě v jejich přesilovkách, které nevyužila, platnější na ledě?

(smích). Víme, že to byli hráči nejlepší kvality i v rámci Evropy, takže by jim určitě pomohli. Možná se ještě nějak udržují, chodí na led. Ale když nejste v zápase schopni využít přesilovku, nemůžete vyhrát.