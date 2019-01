Třinec /FOTO/ – Petr Vrána, muž se zkušenostmi z NHL, KHL i Švédska, je nejčerstvější posilou třineckých hokejistů. Z pražské Sparty přichází s vizitkou lídra kanadského bodování klubu.

V aktuální sezoně se rodák ze Šternberka dostal na metu 26 bodů (8+18), v minulé sezoně nastřádal solidních 25 bodů v základní části, sezonu předtím dokonce 47 (21+26).

Stále je tak trochu s podivem, že s ním Sparta nebyla spokojena a uvítala jeho výměnu za Lotyše Robertse Bukartse.

Vrána si byl v pátek dopoledne zabruslit ve Werk Areně. Jeho bezprostřední pocity po prvním tréninku? „Jsem tady poprvé a je to úžasné. Zázemí neskutečné, podmínky pro hokej ideální. Dnes jsme byli na tréninku jen ve dvou (s Martinem Gernátem), potřeboval jsem si jen tak zabruslit, protože jsem dva dny nebyl na ledě. Zastříleli jsme si na gólmany,“ popsal svou úvodní hokejovou „rozcvičku“.

Právě s Gernátem se znáte ze Sparty, že?

Ano, potkali jsme se tam a jsem rád, že je to další hráč, kterého znám a nejdu tedy úplně do neznámého prostředí.

Třinec má o dvacet bodů víc než Sparta, berete to jako přestup na lepší adresu?

Je to pozitivní, ale pro mě se nic nemění, já se budu dál snažit dělat svou práci nejlépe, jak umím. Jsem rád, že mi Třinec dal šanci a budu dělat maximum pro to, abychom byli úspěšní.

Brankář Šimon Hrubec byl vaším příchodem nadšen. To člověka potěší, ne?

Samozřejmě. Rozhodně je to lepší, než slyšet, že mě tady nechtějí (úsměv). Jsem rád, že kluci to tak vidí, budu se snažit zapadnout a věřím, že všechno bude v pořádku.

Kromě Martina Gernáta se znáte i s jiným Martinem - Růžičkou, kterého jste potkal v Chabarovsku…

Je to tak, bohužel Martin tam měl smůlu, protože byl zraněný. Udělal si rameno a když se vrátil, hráli jsme spolu jenom chvilku. Ale znám ho, je to skvělý hráč a těším se na spolupráci.

V kariéře jste posbíral hodně stříbrných medailí, namátkou ve Vítkovicích, Lvu Praha. Věříte, že právě v Třinci už by to mohlo vyjít s titulem?

Přál bych si to. Vždycky, když člověk někam jde, tak si říká, že to je ten správný klub, kde by to mohlo vyjít. Třinec má samozřejmě obrovskou sílu, a když budeme pokračovat v tom, co kluci rozjeli, tak věřím, že ta šance na zlato tady je.

Budete pokračovat s číslem 20?

Myslím, že nebudu nic měnit, mám to číslo dlouho, měl jsem dvacítku i ve Spartě a v Třinci je volná.

Když se vrátíme ke Spartě, byl poslední kapkou k vašemu rozhodnutí odejít rozhovor s Michalem Brošem, který vás kritizoval?

Neviděl bych to úplně jako poslední kapku. Víme všichni, že ty dvě poslední sezony ve Spartě nebyly optimální, ať už z mé strany, tak hlavně z týmového pohledu. Po tom článku jsem se jen zamyslel a nakonec si řekl, jestli opravdu nebude lepší pro všechny, když se něco udělá. Vím, že zájem o mě byl, protože Sparta se bavila s více kluby o hráčských výměnách, takže tohle je pouze přirozený vývoj a prostě k tomu došlo.

Individuální čísla ve Spartě jste měl výborná. Jak jste vnímal výtky, že byste měl v ofenzivě ještě přidat?

V posledních dvou letech měla Sparta nějaká očekávání, která jsem podle představ vedení do detailů asi nenaplnil. Já se snažil dělat, co můžu, ale hráli jsme trošku nahoru dolů. Nicméně bych to nespojoval se statistikami, neviděl bych to jako důvod mého odchodu.

Trenér Sparty Uwe Krupp ale nebyl zrovna nadšený, že vás ztrácí. Nebo je to jinak?

Bavili jsme se o tom, nadšený asi nebyl, ale nakonec nebyl ani proti. Normálně jsme domluvili. Naše vztahy jsou v pořádku a já jsem rád za zkušenost, že jsem pod ním mohl hrát. Je to skvělý trenér, má jiný pohled na hokej než většina trenérů u nás. Věřím, že můj odchod bude výhodný pro všechny.

Jaký pohled na hokej bude podle vás mít třinecký trenér Václav Varaďa?

Hrávali jsme spolu ještě ve Vítkovicích, takže se trošku známe. Přiznám se, že během sezony ostatní týmy tolik nesleduji, takže nedokážu přesně posoudit, jaký styl hokeje Třinec hraje, ale věřím, že jsem natolik přizpůsobivý, abych se v Třinci adaptoval a přizpůsobil se požadavkům trenéra. V tom problém nebude.

Jaké vzpomínky na něj máte jako na hráče?

Venca byl vždycky hrozně klidný. Do té doby, než ho někdo vytočil a on vybuchl (úsměv). Asi to bude stejné i v roli trenéra. Já si ho ještě pamatuji z doby, kdy hrál v NHL. Vždycky to byl velký dříč, dokonce jsem měl někde i jeho kartičku.

Měl jste ji od něj podepsanou?

To ne, jen v době, kdy jsem vyrůstal, to bylo hodně populární. S ostatními kluky jsme si je vyměňovali. Hlavně hráče z NHL. Pak jsem Vencu zažil i v těch Vítkovicích a hrál pořád stejně. Vždycky bojoval.

Václav Varaďa odehrál podobně jako Uwe Krupp spoustu zápasů v NHL. Mohla by tam být jistá podobnost v náhledu na hokej?

To nedovedu tak detailně posoudit. Asi ano, protože zkušenosti z NHL jsou k nezaplacení. Možná tam nějaký základ bude, nakonec ale stejně záleží na hráči, co konkrétně si z toho vezme.

Ve Spartě jste měl platný kontrakt. Dokážete si představit návrat do Prahy?

Měl jsem smlouvu do konce této sezony. Jestli se vrátím, to bych nechtěl předjímat. Teď jsem v Třinci a soustředím se jen na Třinec. Co bude po sezoně, to se teprve uvidí.

Sparta se bavila s více týmy o vaší výměně, vy sám jste s někým komunikoval? Neoslovily vás třeba Vítkovice, kde jste hrál?

To ne, já se s nikým individuálně nebavil. Vím jen to, že nějaká komunikace mezi kluby probíhala.

S čím do Třince přicházíte? Co můžete nabídnout?

Myslím, že už mám něco za sebou, a tak věřím, že dokážu pomoct klukům na ledě tím, že vytvořím příležitosti, dám gól. Umím zahrát dopředu i dozadu, a tak doufám, že nám to bude klapat.

S Martinem Růžičkou jste se po zápase Sparty v Třinci spolu bavili. Už tehdy jste věděl, že byste mohl zamířit do Třince?

To vůbec ne, bavili jsme se jen tak všeobecně, o různých věcech. S klukama se potkáváme jen po vzájemných zápasech, takže jsme jen normálně pokecali.

Třinec jede za měsíc právě na Spartu. Jaké to bude?

Zajímavé. Byl jsem tam dva a půl roku, zažil skvělé, ale i horší věci. Uchovávám si ale jen dobré vzpomínky. Jsem rád, že jsem tam dostal šanci, užil jsem si to. Sparta je velkoklub, být v Praze a hrát v O₂ areně, to je skvělé.

Fandové na sociálních sítích se nechávají slyšet, že jste utekl. Co na to říkáte?

Já bych to takhle neviděl, neberu to tak. Nikdo nikam neutíkal, pouze došlo k debatě a tohle je konečné rozhodnutí. Bojovali jsme, mohlo to být lepší, nakonec z toho vyplynulo toto rozhodnutí a domluvili jsme se na přestupu.

Třinec je aktuálně první, Sparta sedmá. Co kdyby došlo na vzájemný střet v play off?

(smích) Je to ještě daleko, ale bylo by to určitě zajímavé. Hodně zajímavý souboj.

Ve Vítkovicích jste hrával s Vladimírem Svačinou, už vás stihl přivítat v Třinci?

Ještě ne, kluci měli dnes (v pátek) volno po té dlouhé noční cestě z Chomutova, takže jsem skoro nikoho ještě neviděl. Ale Vláďu dobře znám, hráli jsme spolu pár let a mám na Vítkovice také skvělé vzpomínky, takže se těším, až ho po dlouhé době potkám.

Ve Spartě jste byl kapitán, tady jím je Lukáš Krajíček. Ulehčí vám to roli?

Před sezonou jsem říkal, že v šatně, kde je spousta zkušených a vynikajících kluků, je to céčko na dresu jenom písmeno. Samozřejmě je to čest, ale neviděl bych v tom velký rozdíl. V Třinci je to podobné, také jsou tu lídři a skvělí hráči. Navíc jsou delší dobu pohromadě, mančaft je obrovsky zkušený a já přijmu jakoukoliv roli, která se po mně bude chtít.

V Praze jste opravil byt a po konci Lva Praha jste ho nechal dva roky prázdný. Nyní ho zase opouštíte…

Už jsem si na to za ty roky zvykl. Procestoval jsem toho dost a nedá se nic dělat. Byt jsme spravili, dva roky pak byli pryč, teď jsme tam zase dva a půl roku bydleli a zase jdeme dál. To je holt hokejový život. Ale ten byt tam je a nikam neuteče.

PETR VRÁNA

Narozen: 29. března 1985

Výška/váha: 176 cm/74 kg

Hůl: levá

Kariéra: HC Šternberk, HC Olomouc, Femax Havířov, Halifax Mooseheads (CHL), Albany River Rats (AHL), Lowell Devils (AHL), New Jersey Devils (NHL), Vítkovice Steel, Amur Chabarovsk (KHL), Lev Praha (KHL), Atlant Mytišči (KHL), AK Bars Kazaň (KHL), Brynäs Gävle (Švédsko), Sparta Praha.

Draft NHL: v roce 2003 týmem New Jersey ze 42. místa

Největší úspěchy: bronz z MS juniorů (2005), stříbro v české extralize (2010 a 2011 s Vítkovicemi), stříbro v KHL (2014 se Lvem Praha a 2015 s Kazaní)

Rodina přijede za vámi?

Malý chodí do školky v Praze a je tam spokojený, tak to necháme zatím tak, a když bude čas, tak se domluvíme na nějakém programu, že by za mnou se ženou přijeli. Ale zatím to nebudeme hrotit, než se zabydlím.

Na Slezskou Hartu, kde máte dům, se nepřestěhujete?

To bych měl domů určitě blíž a žena by byla nadšená, ale on to zase není takový kousek do Třince. Nedokážu si představit, že bych to každé ráno jezdil (smích). Rodina zůstane zatím v Praze.