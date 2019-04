Nepřišla vám úvodní třetina trochu divoká?

Ani ne. Liberec hraje určitý způsob hry a ví, jak hrajeme my. Podle mě to byl normální průběh první třetiny. Liberec začal výborně, my se pak dostali do zápasu, dali gól v přesilovce a to nás nakoplo.

Je možné, že soupeři uškodilo delší volno? Byli jste lepší…

Možné to je, byli jsme rozehranější, ale těch dnů volna bylo jen pár, takže v tom bych nic nehledal.

Nerozhodla třeba hlava? Euforie z vítězné série proti Plzni?

To byl jistě dobrý pocit, ale tohle je nová série a kvalitnější soupeř. My jsme se přijeli urvat aspoň jeden zápas, to se nám už podařilo a v pátek se musíme připravit na ještě těžší duel.

Dva góly jste dali z přesilovek, co na to říkáte?

Jedině dobře. Přesilovka vždy pomáhá, dneska jsme ty šance, které jsme dostali, plně využili. A naopak kluci, kteří hrají oslabení, to také skvěle zvládli. Ono ale zase tolik vyloučení nebylo.

Apelovali na vás v tomto smyslu trenéři? Tedy, abyste se vyvarovali faulů? Přece jen Liberec má výborné přesilovky…

Jasně, ale ono je v podstatě jedno, kdo proti vám stojí. Vždycky chcete udělat co nejméně faulů a dát soupeři co nejmíň přesilovek. My to dneska dodržovali.

Jak jste viděl vaše góly?

Liberečtí měli pokaždé šanci puk vyhodit, ale my jsme na ně dobře vytvářeli tlak, cpali se před bránu, doráželi. Takové góly v play off padají. Doufám, že nám to bude vycházet dál.