„Výkon nebyl vůbec optimální. Nebruslili jsme, nebyli agresivní. Nechali jsme Plzeň hrát a když tohle dopustíte, tak vás zkušený soupeř vždy potrestá, což se ukázalo i teď. Plzeň toho využila a vytvořila si náskok, který jsme už nedohnali,“ litoval Petr Vrána po šestém semifinálovém zápase série promarněné šance rozhodnout celou sérii.

Tradičně vám nevyšel vstup do zápasu. Jak jste ho viděl?

Myslím, že jsme nezačali úplně tou hrou, kterou jsme tady chtěli produkovat, a Plzeň se dostala do vedení. Začali jsme hrát až ve třetí třetině a to bylo málo. Sice jsme snížili, ale jeden gól na úspěch stačit nemůže.

Dalo se s tím přesto po vašem snížení ještě něco dělat?

Dalo, ale my jsme inkasovali třetí gól v době, kdy jsme se už pomalu chystali na hru bez brankáře. A byl konec.

Plzeň do toho celou dobu pořádně šlapala, ale to vás asi nepřekvapilo, že?

Bylo jasné, že po nás půjdou, že budou agresivní. Co jiného jim taky zbývalo? Vždyť byli zápas od vyřazení.

Váš tým prokazuje celou sérii velký charakter, opět jste se vrátili do zápasu…

Jo, tak všichni makají a nechtějí nechat nic náhodě. Snažíme se nechat na ledě vše, v minulých zápasech se nám to podařilo, dneska ne. Jedna povedená třetina je prostě málo na to, abychom srovnali a vrátili se do zápasu. Ale věříme, že doma to urveme.

Jak náročný teď bude sedmý zápas o všechno?

Myslím, že hodně, je to sedmý zápas. Ale také myslím, že kvůli takovým trénujeme a hrajeme celou sezonu. Můžeme teď trochu litovat, že už není hotovo, ale pokud bych měl být upřímný, když jsme do Plzně jeli za stavu 0:2 na zápasy, tak by v tu chvíli asi každý z nás ten sedmý zápas určitě bral. Ale hrajeme doma, dáme do toho všechno a fanoušci nás určitě poženou. Doufám, že si to společně užijeme.