Slezané ji rozehrají už v pondělí, ve své Werk Aréně budou – stejně jako o den později – hostit Spartu. Pro mnohé fanoušky jde o vysněné finále. „Vnímám, že sezona může končit posledním zápasem a přeji si, abychom ho vyhráli. Jestli to bude na konci dubna, nebo dříve, to se uvidí,“ odpovídá Varaďa na otázku, zda na něj už nedýchla nostalgie z blížícího se konce.

Vyhořele z úspěchů se necítí. „Myslím, že na týmu je to vidět. Cením si toho. Věděl jsem, že se na to kluci nevykašlou,“ podotýká.

Uznává, že forma Pražanů ze druhé poloviny základní části a následného play-off, v němž zvládli čtvrtfinále i semifinále vyhrát vždy 4:1 na zápasy, je zajímavá. „Závěr sezony měli velmi dobrý, navázali na to v play-off. Ta sebedůvěra může hrát velkou roli, ale my si na ně věříme,“ připomíná Varaďa.

Obecně se očekává, že půjde o střet výborné taktiky v kombinaci se skvělou defenzivou na jedné straně, zatímco druhá se bude snažit opět prosadit úderným a produktivním útokem.

I proto je pro Spartu velkou ztrátou absence zraněného útočníka Davida Tomáška, jemuž skončila sezona. „Ofenzivně se mu dařilo, hodně bodoval. Určitě to bude mít na tým vliv. Když si představím, kdyby se nám zranil nějaký hráč, který neustále boduje, bylo by to podobné. Dostane příležitost někdo jiný. Jak se s tím popasují, to je na nich,“ ví hlavní kouč Třince.

Obhájce titulu v sezoně opanoval všechny čtyři měření sil v základní části (7:4, 4:2, 8:5, 4:1). Zejména v hlavním městě šlo o divoké přestřelky. „Ty zápasy jsme vyhráli, to bylo skvělé, z trenérského hlediska bych takové nechtěl absolvovat. A myslím, že i naši hráči to tak mají,“ usměje se jen Varaďa.

V prvním utkání sezony se dokonce přidal do jedné rozmíšky, z níž vznikla i zajímavá fotka. „Ta je skvělá,“ přikyvuje. „Byla tam skrumáž, měli jsme tenkrát asi pět obránců a já nechtěl, aby byl Kundrátek vyloučený. Tahal jsem ho z té šarvátky pryč,“ popisuje Varaďa s tím, že takové střetnutí se Spartou prostě bývají.

„Tyhle aspekty tam jsou a budou se projevovat i během play-off. Ne, že zas budu někoho tahat, ale že každý bude chtít udělat pro svůj tým nejvíc,“ má jasno. „Ale kdybych byl na ledě… No, to už bych byl pryč. Ale možná bych se sápal po někom jiném. Teď jsem trenér a podle toho se chovám,“ dodává Václav Varaďa.

Mužstvo má vesměs v plném složení. „Kluci mají sil dost, tým je připravený, nažhavený, aby v pondělí nastoupil. A nějaké nastřeleniny? Tvrdě trénujeme i během pauzy, je tam osobní kontakt, kluci jsou pobouchaní, ale je to finále a každý bude chtít hrát. A diváci? Přijdou si na své,“ zakončuje Václav Varaďa.