Do poslední sirény scházelo jen pár minut, na ploše se domácí snažili zdramatizovat téměř ztracený duel, když hlasatel mohl oznámit: „V rámci možností je vyprodáno“. Měl pravdu. Jindy by to znamená plnou halu, tentokrát šlo o tisíc lidí, tedy limit, který aktuální vládní nařízení na sportovních akcích umožňuje.