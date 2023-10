/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ V prvním zápase této sezony podlehli v Plzni 1:3, v úvodu druhé čtvrtiny základní části hokejové extraligy to třinečtí Oceláři svému soupeři vrátili. Páteční utkání 14. kola v domácí Werk Areně vyhráli 4:1. O svém vítězství rozhodli obhájci mistrovského titulu třemi góly ve druhé třetině. Bodovali tak pošesté v řadě za sebou.

Zápas 14. kola hokejové extraligy Oceláři Třinec - Plzeň, který se hrál 27. října 2023 ve Werk Areně. | Foto: Petr Rubal

„V první třetině jsme špatně bruslili, ale druhá třetina byla fajn, rozhodly speciální formace. My v přesilovkách dali dva góly, nedostali ani jeden. Navíc se to stalo ve druhé třetině, kdy je střídačka daleko a je strašně těžké přesilovku soupeře bránit, když vás zamkne do tlaku. My v tuhle chvíli odvedli skvělou práci, spoustu střel zblokovali," byl spokojený trenér Ocelářů Zdeněk Moták s výsledkem druhé části zápasu.

„Ve třetí třetině jsme sice dostali brzký gól, to byla trošku komplikace, ale zbytek zápasu jsme zkušeně hlídali a přidali do prázdné branky čtvrtý gól. Za výsledek musím našim hráčům pogratulovat,“ řekl Zdeněk Moták.

V dalším kole Třinec, který si upevnil 4. místo v tabulce, nastoupí v neděli 29. října v Praze na ledě pražské Sparty.

Hokejová extraliga – 14. kolo:

Oceláři Třinec – Škoda Plzeň 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 25. Voženílek (J. Jeřábek, M. Růžička), 29. M. Růžička (J. Jeřábek, Nestrašil), 36. Pánik (Adámek, M. Roman), 57. Hrehorčák – 42. Lev (Piskáček, Schleiss). Rozhodčí: Kika, Vrba – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:0. Střely na branku: 37:26. Diváci: 4882.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel – M. Růžička, Voženílek, Pánik – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Vrána – Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenéři: Moták a Országh.

HC Škoda Plzeň: Hlavaj – Zámorský, Kvasnička, Jiříček, Piskáček, Dujsík, Malák, Houdek – Söderlund, Mertl, Holešinský – Matýs, Lev, Schleiss – Rekonen, Indrák, Pour – Hrabík, Jansa, Straka. Trenéři: Kořínek a Bombic.