Třinec - Hokejisté Třince se po chatrném vstupu do soutěže zvedají a vzestup formy potvrdili výhrou nad Chomutovem 6:4. Domácí dokázali ve druhém dějství čtyřmi góly během necelých osmi minut zvrátit stav 0:2, hattrickem se na tom podílel Jiří Polanský. Třinec zabodoval potřetí v řadě.

Jiří Polanský hattrickem sestřelil Chomutov. | Foto: ČTK/Ožana Jaroslav

Oceláři to měli proti zahuštěné obraně od počátku komplikované a rychlý gól, který by donutil soupeře k otevřenějšímu pojetí hry, odepřela domácím ve čtvrté minutě po Adamského sóle tyčka.

Chomutovským opevněním na útočné modré čáře Třinečtí souvislou akcí takřka neprošli a organizovanou obranu soka nedokázali vyšachovat ani v přesilových hrách. Jediné křiklavé chyby se hosté dopustili v 19. minutě: do přečíslení pustili Polanského s Gorškovem, ale tomu Kostúr pokus o blafák zhatil.



Obrat k lepšímu nesignalizoval ani úvod druhé třetiny. Chomutov naopak ukázal, jak využívat přesilovky, a hned tu první přetavil v gól dorážkou důrazný Divíšek. Když ve 25. minutě vyšel v oslabení Pirátům ukázkový brejk a Svoboda po Bartečkově pobídce zvýšil na 2:0, vypadalo to s Oceláři bledě.



Jenže stačil gól a rázem bylo všechno jinak. Třinecké tápání ukončil ve 31. minutě Polanský, který po návratu z trestné lavice švihem pod břevno zatroubil k obratu. Domácí jakoby rozjezdili křeč a hostující obrana se pod tlakem začala drolit. Gorškovův pokus zastavila tyč, ale puk pohotově vrátil do sítě znovu Polanský.



"Po prvním gólu z nás spadla počáteční nervozita. Pak už jsem viděl jiný tým. Říká se, že kdo nedá přesilovku čtyři na tři, tak prohraje a ono se to plní. Nás to dneska nakoplo. Uplynulo deset minut a byli jsme na koni my," řekl Polanský.



Za 61 vteřin už Třinec vedl: Bonk vlétl středem hřiště do otevřené obrany a překonal Kostúra. Velký večer druhé třinecké formace v 38. minutě podtrhl opět její šéf Polanský, který z otočky završil hattrick.



"Rozhodly naše chyby. Hráli jsme dobrý zápas a měli ho pod kontrolou, ale po nevyužité přesilovce čtyři na tři za stavu 2:0 jsme začali dělat strašné chyby. Dneska jsme tady body odevzdali," řekl chomutovský útočník Tomáš Divíšek.



Chomutov měl ještě jeden záblesk, Divíšek šikovnou tečí před Hrubcem zápas zdramatizoval. Jenže ve 44. minutě proklouzla tečovaná střela Krejčího Kostúrovi mezi betony do sítě a třinecký bek dal svým prvním extraligovým gólem pečeť na vítězství. Třetí přihrávku v utkání si u jeho trefy připsal kanonýr Martin Růžička, který zatím na první branku v sezoně čeká.



Hosté ještě pět minut před koncem zásluhou Hrušky snížili, ale výhru Třince už ničím neohrozili. Naopak po pár vteřinách power play dostali od Adamského šestý gól.



"Odbojovali jsme to. Nechci říct, že jsme byli lepší, ale dopředu to celkem šlo. Vzadu jsme udělali chyby a Třinec to zkušené potrestal. S takovou hrou bodovat nebudeme," řekl Divíšek.

Třinec - Chomutov 6:4 (0:0, 4:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 31. Polanský (Martin Růžička), 34. Polanský (Gorškov, Adamský), 35. Bonk (Martin Růžička, Hrabal), 38. Polanský (Adamský), 44. Krejčí (Rufer, Martin Růžička), 60. Adamský (Hrabal) - 23. Divíšek (Bartečko, Pulpán), 25. Jar. Svoboda (Bartečko), 39. Divíšek (Bartečko, Pulpán), 55. D. Hruška (Hřebejk). Rozhodčí: Hradil, Šír - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 3124.



Třinec: Hrubec - Hrabal, Linhart, Krejčí, Galvas, Roupec, Zíb, Kania - Martin Růžička, Bonk, Rákos - Gorškov, Polanský, Adamský - Zagrapan, Peterek, Varaďa - Matuš, Marek Růžička, Rufer. Trenéři: Kalous a Marek.

Chomutov: Kostúr - Lakos, Malec, Šulák, Pulpán, Kučný, Bartejs, Mazanec - Balej, Jar. Svoboda, Bartečko - Hruška, Divíšek, Hromas - Šagát, Sikora, Hřebejk - Kämpf, Kaše, Račuk. Trenéři: Čelanský, Skořepa a Veber.