Nejen, že polský Kanaďan válí na ledě a zařizuje svými trefami body do tabulky, pro třineckou organizaci je i skvělou marketingovou značkou. Díky němu se ještě více zvedá zájem polských fanoušků o sport, o lední hokej, o Třinec.

„V té spádové oblasti Horního Slezska představuje náš klub hokejovou špičku, a protože Wojtek odsud pochází, jelikož se narodil v nepříliš vzdáleném Zabrze, má pro něj angažmá u nás v Třinci smysl. Může se zase po letech potkat se svými rodinnými příslušníky a zvyšuje povědomí o hokeji ve své domovině,“ přibližuje tiskový mluvčí třineckého klubu Radim Sajbot.

Velký ohlas v Polsku

Ohlas z Polska na angažování Wolského byl značný. Jakmile se polští fanoušci dozvěděli, že v české nejvyšší soutěži, a ještě k tomu tak blízko hranic, bude působit jeden z nejslavnějších rodáků jejich hokejové komunity, okamžitě se na sociálních sítích rozjela vlna zájmu o setkání s Wolskim.

„Fanoušci, kteří k nám jezdívají na domácí zápasy, vyjádřili přání potkat se s Wojtkem po domácím zápase s Olomoucí. Vyhověli jsme jim a bylo z toho velmi milé setkání. Dorazil na něj i Aron Chmielewski, krajan Wojtka Wolského, který mu u nás pomáhá s adaptací. Oba hráči se těšili velkému zájmu hlavně malých příznivců,“ přibližoval Sajbot.

Mimochodem, zájem polských fandů o domácí duely Ocelářů registrují ve Slezsku dlouhodobě, právě i díky působení Chmielewského v klubu, což těší i viceprezidenta třinecké organizace Jana Czudka. „Neřekl bych, že jde přímo o autobusy fanoušků, spíš k nám jezdívají osobními auty, ale ten zájem tam je a pohybuje se v řádech od desítek po stovky polských příznivců,“ potvrdil Czudek.

Jak velký bude zájem fandů po angažování Wolského, to se teprve uvidí. V Třinci každopádně s návštěvností problémy nemají. „Polští fandové jezdívají nejčastěji na páteční a nedělní duely proti silným soupeřům. Sami jsme zvědavi, kolik jich k nám teď bude jezdit,“ říká Sajbot.

Téměř padesát jich každopádně dorazilo na první setkání s oběma polskými hráči po duelu s Olomoucí. Přestože Wolského čekaly klubové povinnosti, trpělivě na něj počkali a vyplatilo se jim to.

„Musím říct, že jsme to nečekali, o to příjemnější to pro nás bylo,“ usmíval se Chmielewski, polský reprezentant, který se v Třinci vypracoval v jednoho z klíčových hráčů mužstva.

Další setkání již brzy

Sám Wolski dostal od fanoušků dort, oba hokejisté se pak spontánně podepisovali na vše možné, od hráčských kartiček, přes kšiltovky až po ruce. „Jsem velmi potěšen zájmem fanoušků, udělali mi radost. Doufám, že si ji navzájem budeme dělat pravidelně. Hned jsem našel další pozitivum na třineckém angažmá,“ nechal se slyšet Wolski.

Ohlasy na mimořádné setkání hokejových příznivců s hráči byly v Polsku značné, takže Třinec okamžitě obdržel několik dalších dotazů, zda se uskuteční znovu. „Polští fanoušci, kteří doma tvoří na sociálních sítích velkou skupinu, nás požádali o další setkání, že jich může tentokrát dorazit mnohem víc. Ukazuje se, že má smysl takové akce pořádat, takže jsme se dohodli, že v době konání Akademie zimních sportů v blízkých polských městech máme v plánu uspořádat podobné setkání s širším záběrem, pravděpodobně i s účastí malých hokejistů, a to 29. ledna v polském Těšíně a začátkem února v Myslowicích,“ zakončil Radim Sajbot.