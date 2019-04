Oceláři se v klubové historii probili do svého pátého finále, zatím ale slavili jen jednou, v památné sezoně 2010/2011 po triumfu v derby nad Vítkovicemi. Proti Vsetínu (1998), Litvínovu (2015) a Brnu (2018) jim to nevyšlo. Tuto bilanci budou chtít změnit.

„Jistě, ale je potřeba si uvědomit, že Liberec je ještě silnějším soupeřem než Plzeň. Prokazuje to v posledních letech pravidelně, hraje třetí finále za poslední čtyři roky,“ upozorňuje trenér Ocelářů Václav Varaďa.

V čem podle něj tkví kouzlo libereckých Bílých Tygrů? „Hrají velmi dobře systémově, umí dát branku. Mají zkušené hokejisty, velmi dobře bruslí. Myslím si, že to bude parádní finále a vyústění celé sezony,“ domnívá se Varaďa.

Konečná tabulka po základní části mu dává za pravdu. Střetávají se dva nejlepší týmy tohoto ročníku. „Organizaci Liberce vnímám jako velmi úspěšnou za poslední roky. Pro nás je to skvělý počin být ve dvou po sobě jedoucích sezonách ve finále. Velkou zásluhu na tom má ale i Honza Peterek (sportovní ředitel Ocelářů – pozn. aut.) a mí asistenti. Všichni se nějak podílíme na tvorbě týmu. I nám, podobně jako v Liberci, funguje organizace parádně. Jsme zabezpečení materiálně i finančně,“ pochvaluje si Varaďa.

Oceláři vyráží na cestu pod Ještěd vlakem. Přesněji řečeno vlakem do Prahy, odtud do Liberce autobusem. Speciální vagon vypravili už k šestému utkání do Plzně. Proč? „Nechtěl jsem, aby se kluci trmáceli v autobuse. Ve vlaku je přece jen daleko větší komfort. Kluci se můžou projít, protáhnout. Je to věc, na kterou jsem apeloval. Ušetří nám to dvě tři hodiny cestování každý den. Někdy to je autobusem s pauzou i sedm hodin a to je pak únavné,“ vysvětlil Varaďa.

Nehledě na to, že i trenéři mají ve vlaku možnost řešit spolu taktické věci, které by v autobuse byly realizovatelné obtížněji.

Má Varaďa podobnou zkušenost třeba z Ameriky? „Samozřejmě, že lepší by bylo létat, ale i ten vlak je komfortní. Jasně, kdybychom hráli s Vítkovicemi, tak bychom vlakem nejeli, ale máme vzdálenější soupeře, takže se to vyplatí,“ objasnil kouč Ocelářů.

Na jeden moment leteckého přesunu v rámci domácí extraligy si však vzpomněl. „Ale nerad. V roce 2015 jsme pak prohráli s Litvínovem a skončili stříbrní,“ vybavil si. Přesto onen zápas po letu hokejisté Třince v Litvínově vyhráli. „Jo, ale celkově to skončilo trpce. A my letos chceme končit sladce,“ pousmál se Václav Varaďa.

Finálová série mezi Libercem a Třincem startuje ve čtvrtek 18. dubna od 17 hodin v Liberci. V pátek se tamtéž a ve stejný čas hraje i druhé finále.