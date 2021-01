Naposledy rodák z Mariánských Lázní, který prošel i v kanadské juniorce farmářským týmem Winnipegu Jets, působil ve finské Tappaře Tampere. „Michael je velmi talentovaný hráč, který má na svůj relativně nízký věk velké množství zkušeností. Výhodou je i to, že jako univerzál dokáže zahrát na pozici centra i křídla,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Jan Peterek na adresu bývalého reprezentant, který v letošní sezoně zasáhl ve Finsku do osmnácti utkání a získal 13 kanadských bodů (5+8).

Špaček dosud v české extralize nastoupil pouze v Pardubicích. „Třinec je hokejové město, každou sezonu hrají o ty nejvyšší příčky. Chci v tom týmu pomoci, rád bych tady udělal nějaký úspěch. Doufám, že se nám to povede,“ sdělil dojmy po podpisu smlouvy do konce sezony Michael Špaček, který by do prvního ostrého zápasu v dresu Ocelářů měl zasáhnout po potvrzení transferu z finské strany.