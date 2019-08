Šestadvacetiletý forvard má zkušenosti ze zámoří, KHL i Švédska, kde naposledy působil v týmu Mora IK.

Matěj Stránský má hokej v genech. Jeho bratr Šimon je hráčem extraligových Vítkovic, otec Darek se zapsal nejvýrazněji do podvědomí fanoušků jako asistent Litvínova. Starší z obou bratrů zamířil už ve svých 17 letech do zámoří, kde začínal v klubu Saskatoon Blades hrajícího tamní WHL. V Saskatoonu působil dohromady tři sezony a měl zde velice dobré statistiky, když si v základní části i v play off připsal celkem 97 branek a 203 kanadských bodů. I proto si Matěje Stránského vybral v roce 2013 v šestém kole draftu NHL klub Dallas Stars, s jehož záložním celkem vyhrál odchovanec ostravského hokeje o rok později Calder Cup.

„Matěj je hokejistou v ideálním věku. Je mu šestadvacet let, přesto už má za sebou spoustu zkušeností. Navíc ať už hrál v Americe, v Rusku, ve Švédsku anebo v reprezentaci, všude měl dobré statistiky. Slibujeme si od něj, že přinese do našeho útoku také výborné fyzické parametry. Se svými 191 centimetry bude jedním z nejvyšších útočníků našeho klubu,“ říká na téma nové posily sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Matěj Stránský šanci v NHL nikdy nedostal, a proto se před dvěma lety přesunul po své bodově nejlepší sezoně z týmu Texas Stars (76 zápasů a bilance 27 gólů + 20 asistencí) z AHL do druhé nejprestižnější ligy světa. V KHL oblékal barvy Severstalu Čerepovec. V klubu z hutnického města odehrál sezonu a půl, závěr loňského ročníku absolvoval ve švédské nejvyšší soutěži v Moře.

Rok 2017 a návrat do Evropy přinesl Matěji Stránskému také šanci v národním týmu, kde během dvou posledních sezon odehrál celkem 11 utkání s bilancí 2+3. „Když padlo rozhodnutí, že se vrátím do Česka, byl pro mě Třinec prioritou. Mám to blízko domů, navíc Oceláři jsou v mých očích nejlepší organizací v Česku. A to nejen co se týká hokeje, zázemí, trenérů anebo vedení klubu. Líbí se mi, jaký hokej hrají, takže to nebylo těžké rozhodnutí. Navíc s Honzou Peterkem jsme byli v kontaktu prakticky už od skončení sezony, dále ještě i v průběhu léta, přičemž poslední dva týdny byla ta jednání intenzivní a směřovala k jasnému cíli,“ uzavírá reprezentační útočník, který si hokejovou extraligu zahraje poprvé v životě.