Po jak dlouhé pauze jste byl na ledě?

Měli jsme štěstí, že jsme si tady dojednali nějaké ledy už minulý týden, tak jsme do toho vklouzli víceméně připravení. Pro mě osobně to byl asi čtvrtý led.

Jak jste spokojený s mančaftem, do kterého jste přišel?

Nepřestává mě to tady udivovat. Přišel jsem s nějakým očekáváním, jak to tady bude vypadat, ale realita předčila všechno, co jsem si předtím myslel. Z mé strany je to velká spokojenost a užívám si to každý den. Fakt skvělé.

Co konkrétně vás překvapilo?

(smích) Ta profesionalita. Nebyl jsem na to úplně zvyklý. Neříkám, že v Olomouci to bylo špatné, ale tady je to sakra jiné. To mě překvapilo dost hodně.

V čem?

Já bych nechtěl hanit klub, kde jsem byl předtím, ale je to tady na hodně vysoké úrovni. Tak bych to shrnul.

Už jste se zabydlel?

Jsem v Třinci od začátku června, takže času bylo dost. S týmem jsem se poznal v letní části přípravy, zvykám si. Každým tréninkem na ledě je to lepší, člověk si to osahá. Cítím se teď ještě trochu dřevěný, ale to bude dobré.

Je konkurence v obraně velká?

To se nedá nic dělat, navíc já to vůbec neberu jako konkurenci. Jsou to prostě kluci z týmu. Budu předvádět to nejlepší, co ve mně je a budu věřit, že si místo v sestavě vybojuji.

S čím jste do Třince šel?

Že tenhle tým bude mít ty nejvyšší ambice v soutěži a jak to tak vidím, tak se to asi naplňuje.

V Nízkých Tatrách se vám líbilo?

To jsem si moc užil, i když se dost trénovalo. Nebyl jsem na soustředění asi šest let, protože jsme na ně poslední léta nejezdívali. Chata byla hezká, i to zázemí.

Trenér Varaďa je pověstný svou náročností. Ukázal ji?

Mě překvapilo, jak je ta letní příprava těžká. K hokeji to ale patří a co se nabere teď, z toho se čerpá celou sezonu. Tréninky měly hlavu a patu, já se po nich cítím velmi dobře připraven.

Co jste říkal na zpestření přípravy v Tatrách – nošení klády do kopce?

Myslím, že nás to všechny bavilo. Mně osobně se moc líbil i výstup na Chopok. Výhled z vrchu byl úžasný. Celé soustředění hodnotím mimořádně kladně. Není to jen o dřině, ale i o tom, že se spoluhráči trávíte celý týden a víc se poznáte. Jsem v Třinci nový, takže jsem nevěděl, co od toho čekat. Byl jsem trochu nervózní, nikdy to není úplně automatické, že suverénně nakráčíte do kabiny a bude to v pohodě. Kluci mě tady přijali skvěle, podle toho se i cítím. To je pro mě hodně důležité.

V Olomouci jste působil jako vtipálek, už se projevujete i v kabině Třince?

Já nevím, jestli jsem byl v Olomouci vyloženě vtipálek, já budu pořád stejný. Nemám důvod být jiný jen proto, že jsem se teď dostal do Třince. Jsem pořád stejný.

První pohárové zápasy vás čekají už zanedlouho. Baví vás letní zápasy, když je venku vedro?

V Olomouci byla v takových dnech na ledě mlha, tady to bude v pohodě (smích). Doufejme, že to všechno začne, protože mě to přijde jako skvělý nápad. Těžko říct, jak moc na to fanoušci budou slyšet, ale na stadionu by se objevit mohli. mělo by to být sledované, bude to mít náboj.

Teď ještě, aby sezona začala…

… to nikdo v tuto chvíli neví. Nikdo se nechceme trápit v karanténách nebo nosit roušky na obličeji. To není příjemné pro nikoho.