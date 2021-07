Szturc se narodil v Karviné, několik let byl ve Vítkovicích a extraligu okusil taky v Olomouci, Zlíně nebo Třinci. V sezoně 2019/20 odehrál dvacet zápasů za Frýdek-Místek a do statistik si připsal 14 (8+6) bodů.

V uplynulém ročníku působil v nedalekém Havířově, teď je ale zpátky mezi Rysy. „V Havířově mi skončila smlouva, takže jsem se stal volným hráčem. Potom se mi ozval trenér Trličík a po něm hned ještě pan Peterek. Docela rychle jsme se domluvili,” řekl Szturc v rozhovoru pro klubový web.

Jak Havířovu, tak ani Frýdku-Místku poslední sezona nevyšla a ani jeden z týmů se nedostal do play off. „Cíle byly úplně jiné, než to prostě dopadlo. Ale ta sezona byla poznamenána různými okolnostmi a dopadla tak, jak dopadla. Každý si z toho musí vzít to dobré a do té další sezony se posunout dopředu,” uvedl jednatřicetiletý Szturc, který by v příští sezoně měl patřit k lídrům Frýdku-Místku.