Hokejisté Frýdku-Místku se připravují na novou sezonu v Chance lize. Kabinou se v létě prohnal velký průvan, kádr však ještě není uzavřený.

Hokejisté Frýdku-Místku posilují kádr. | Foto: Jan Gebauer

Rysi v uplynulé sezoně nesplnili svůj cíl a nedostali se do play off. V příštím ročníku navíc bude sestupovat více týmů, a tak se každý klub snaží co nejlépe posílit. Frýdek-Místek není výjimkou.