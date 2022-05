Kdy se začal rodit váš příchod do Frýdku-Místku?

Proběhly nějaké námluvy a zjišťování toho, jestli bych měl zájem. Byla ale rozjetá sezona a já jsem se chtěl soustředit na práci v Šumperku, měl jsem před sebou velký úkol. Pak se vše dohodlo v závěru sezony.

Co vás na nabídce Frýdku-Místku lákalo?

Chtěl jsem zkusit něco v klubu, který spolupracuje s domácí elitou, tedy s Třincem. To mě lákalo. Dalším důvodem je zdejší region, bydlím totiž v Ostravě. To je pro mě důležité.

Šumperk se vám ale asi neopouštěl snadno, že?

Udělali jsme tam kus práce. Někomu nemusí záchrana v baráži připadat jako úspěch, ale lidé, kteří ví, jak bylo náročné poprat se s většími kluby v takovém skromném prostředí, to ocení. Opustil jsem rozdělanou práci, ale takový je sportovní život. Šumperk si navíc rychle našel náhradu. Šanci dostal mladý trenér, který, věřím, umí dobře pracovat. Klubu přeji to nejlepší, rozešli jsme se v dobrém. Teď už se těším na novou výzvu.

Měl podle vás Frýdek-Místek v minulé sezoně na víc, než jen na předkolo play-off?

Je těžké hodnotit práci lidí přede mnou. Je to neuctivé, člověk nikdy dovnitř nevidí a umět analyzovat z nadhledu je těžké. Každopádně, Poruba, Vsetín a Frýdek-Místek podle mě měli nejsilnější týmy v Chance lize. Proč ale hráli málem o záchranu, to mi nepřísluší hodnotit. Já se budu snažit, aby se nám povedl začátek lépe, než loni, a abychom mohli zapracovávat mladé hráče a plnit roli partnerského klubu.

Budete tedy chtít na začátku stavět na zkušených hráčích a poté dáte prostor mladým?

Už od začátku to musí být mix. Mladí do týmu patří a já jim chci dát prostor. Juniorka hrála semifinále, je z čeho brát, je tady řada šikovných kluků. Chceme, aby zkušení hráči, které tady budeme mít, učili mladé kluky. Je to všehochuť, která musí fungovat dohromady, aby tým šlapal. Rozhodně to tedy nebude tak, že na začátku budou hrát jen zkušení, kteří by vytvořili náskok pro mladé.

Už jste to zmínil - jak moc se těšíte na spolupráci s třineckou organizací?

Na to se těším moc. Je to jeden z důvodů, proč jsem tady. Celá organizace funguje špičkově, což dokazují výsledky. Je mi ctí, že můžu naskočit do tohoto vlaku. V celé organizaci jsou výborní trenéři, věřím, že se od nich něco přiučím.

Tým ohlásil řadu odchodů. Proč jste se k nim odhodlali?

Chtěl bych do týmu vnést novou energii. S někým jsme se rozloučili my, někdo šel jinam, někdo byl drahý. Rozhodli jsme se jít touto cestou a poskládali jsme tým jinak.

Vzešly tyto změny od vás, nebo od vedení organizace?

Pracovali jsme na tom dohromady. Mám nějakou kompetenci skládat tým, kterému věřím a který za mnou půjde. Ale je to týmová práce, do které mluví kolegové i manažer Peterek. Potřebujeme tady mít projektové hráče pro Třinec. Není to jen o mě, ale sedíme a dumáme nad tím, aby vše dávalo smysl.

Můžete prozradit i nějaké příchody?

Máme podepsané nějaké zajímavé hráče, ale jména jsme ještě ven nepustili. Fanoušci jsou zvědaví a těší se, posily se jim budou líbit.

Kdy vám startuje příprava?

Začínáme devátého května. Těším se, budeme mít zázemí Třince a jako doplněk chceme využít i ledovou plochu. Čekají nás dva měsíce práce na suchu, která bude doplněna i ledem. Na ten pak přejdeme v červenci.