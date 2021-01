Hokejisté Frýdku-Místku v Chance lize pod trenérem Trličíkem odehráli třetí zápas. Na Porubu ani Třebíč nestačili, v sobotu s Kolínem už ale doma nezaváhali. Jejich výhra se však nerodila vůbec snadno.

Hosté totiž vstoupili do zápasu lépe a už po pěti minutách vedli 2:0. Rysi ale nesložili zbraně a ještě do přestávky zásluhou Klimšy a Veselého srovnali. „Naštěstí jsme se nesložili jako posledně, kdy to s námi po prvním gólu šlo výrazně dolů. Dneska jsme si věřili a nastavili tak, že to zvládneme,“ uvedl Trličík.

Domácím pak parádně vyšel vstup do druhé třetiny, kdy se nejprve prosadil Haman a ve 24. minutě to bylo po brance Šedivého už 4:2. Kolín ještě snížil, Rysi ale přidali další tři branky a všechny body tak zůstaly doma.

„Jsme spokojeni, ale ve hře nějaké chyby určitě byly. Stále máme na čem pracovat,“ prohlásil po zápase Trličík. „Myslím, že nám to hodně pomůže. Ti, kterým se předtím nedařilo, byli dnes produktivní a v průběhu utkání bylo vidět, že si věří víc a víc. Věřím, že dnešní výhra hráčům pomůže a že se vrátí do své formy a potenciálů, které v sobě mají,“ dodal.

Trenér Trličík se tak u Frýdku-Místku dočkal výhry na třetí pokus. „Je to povzbuzující. Jasně vidíme, že se herně dále zlepšujeme,“ uzavřel utkání s Kolínem.

HC Frýdek-Místek – SC Kolín 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Klimša (Mikulík, Šedivý), 16. R. Veselý (Haman), 22. Haman (R. Veselý), 24. Šedivý (Kofroň), 48. Kofroň (Mikulík), 59. Klimša – 5. Štohanzl (Z. Král, Šafránek), 6. Šafránek (Jankovský), 33. J. Veselý (Pýcha). Rozhodčí: Kašík, Ondráček – Konvička, Dohnal.

Frýdek-Místek: L. Daneček (Suchánek) – Haman, Z. Malík, J. Michálek, Husák, Zahradníček, J. Adámek, Homola – Šedivý, Mikulík (C), Kofroň – Klimša (A), R. Veselý, Tomi – Ramik, Stuchlík, Kurovský – Flok, Matuš, Kaukič. Trenér: Wojnar.