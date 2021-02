Oceláři měli skvělý úvod, když už 127 vteřinách skóroval Hrehorčák. On i jeho spoluhráči pokračovali v aktivním hokeji, ovšem přišlo vyrovnání po tom, co se před Štěpánkem až ke gólu prodral Fořt. Stav 1:1 je ale vydržel jen necelé dvě minuty, než se přesnou ranou prosadil David Kofroň. Zlínští pak chtěli znovu odpovědět, ale bez úspěchu.

Jako se Třinci povedl vstup do první třetiny, vyšel jim i nástup do prostřední části. Už po minutě a devíti vteřinách totiž prostřelil brankáře Kořénka Michael Špaček. Berani však ani za dvoubrankové ztráty zápas nezabalili a aktivně se tlačili do útoku, žádná z jeho snah ale ke vstřelené brance nevedla.

Úvahy nad nějakým obratem definitivně uťal v přesilové hře Hrňa, na něhož ještě pátým gólem navázal Dravecký. V závěru jen snížil Okál.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "V úvodní třetině jsme si vytvářeli spoustu šancí. Jen byla škoda, že jsme je nevyužili a neodskočili jsme více. I když Zlín také hrozil. Měl spoustu střel, ale hráli jsme nesmírně obětavě. Zblokovali jsme toho spoustu a Kuba (brankář Štěpánek) nás podržel v důležitých chvílích. S blížícím se play off budou hrát speciální týmy velkou roli a v přesilovce jsme si pomohli. I když nám to Zlín ztížil, vyhráli jsme zaslouženě."

Martin Hamrlík (Zlín): "Třinec vyhrál zaslouženě, ale neodehráli jsme vůbec špatné utkání. Nedáváme moc gólů, tím pádem jsme měli k bodům daleko. Dva góly proti Třinci je málo. Pohlídal si to. Díváme se ale i na to, aby zápas měl z naší strany alespoň trochu kvalitu. Ta tam byla a nasazení také. Šance jsme si vytvořili, ale to momentálně na dobré týmy nestačí. Ve druhé třetině jsme se dostali i kvůli vyloučením pod tlak, strašně moc se hrálo u nás v pásmu. Když jsme se nadechovali, tak jsme dostali pět plus deset a museli jsme hrát na dva centry. To bylo těžké. Bojovnost nám nechyběla. Abychom ale bodovali, musíme být úspěšnější z šancí, které si vytvoříme, a to momentálně nejsme."

Oceláři Třinec – PSG Berani Zlín 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Hrehorčák (D. Musil, O. Kovařčík), 12. Kofroň (D. Musil), 22. Michael Špaček (M. Kovařčík, Freibergs), 47. Hrňa (Michael Špaček, M. Kovařčík), 57. Dravecký (Gernát, Miloš Roman) - 10. Fořt (Dufek, Řezníček), 59. Okál (J. Svoboda, D. Nosek). Rozhodčí: Obadal, Pešina - Komárek, J. Svoboda. Vyloučení: 5:5, navíc Karafiát 5 min. a do konce utkání, Vopelka (oba Zlín) 10 min. Využití: 2:1. Bez diváků.

Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, Freibergs, D. Musil, Zahradníček, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – M. Kovařčík, Špaček, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Kofroň – Dravecký, Roman, Hrňa – Ramik. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Zlín: Kořének – Řezníček, Gazda, M. Novotný, Nosek, Žižka, Ferenc, Hamrlík – Kubiš, Fořt, Dufek – Okál, Vopelka, Svoboda – Sebera, P. Sedláček, Šlahař – Václavek, Karafiát, J. Ondráček. Trenéři: Svoboda a Hamrlík.