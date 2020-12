Střetnutí rozhodl v čase 62:12 útočník Ondřej Slováček. Jediným střelcem Slezanů byl na začátku třetí třetiny slovenský forvard Tomáš Marcinko.

První třetina mnoho vzruchu nenabídla. Jiné to však začalo být v prostřední části, kdy měl více práce překvapivě navrátilec do třinecké sestavy, brankář Jakub Štěpánek. Bývalý reprezentant si nejprve poradil s šancí Doležala, pak se do příležitostí dostali Pýcha či Plášil, ale opět bez úspěchu.

Největší možnost měl ve 34. minutě Přikryl, který byl nejprve faulován při svém úniku, ale z následného trestného střílení na Štěpánka nevyzrál.

Kouzlo třineckého gólmana dokázal rozkrýt přesným zakončením až ve 36. minutě Michnáč. Motor měl nečekaně duel ve svých rukou, jenže svou nedisciplinovaností dostal favorita do hry.

V závěru druhé třetiny byl za píchnutí holí do citlivých míst soupeře vyloučen na pět minut plus do konce duelu Přikryl, a i když si v dlouhé přesilovce Třince vypracoval solidní možnost domácí Michnáč, ve 44. minutě se povedlo vyrovnat Marcinkovi. Slezané pak mohli jít do vedení, ale brankář Patera napravil své zaváhání.

Následovalo množství šancí na obou stranách, ale už bez gólového efektu. Na ten došlo až v prodloužení. Nejprve po faulu na Douderu mohl z trestného střílení rozhodnout Stránský, ale nevydařilo se. Vzápětí měl stejnou možnost na opačné straně Slováček, ale na Štěpánka nevyzrál. Stejný hráč se dočkal až o 77 vteřin později po samostatném úniku.

Ohlasy trenérů:

Václav Prospal (České Budějovice): "Podali jsme parádní a obětavý výkon. Kluci dodrželi to, co jsme si řekli před zápasem. Tentokrát jsme odehráli celých šedesát minut plus prodloužení. Druhý bod pro nás je zasloužený za nasazení a výborný přístup podpořený vynikajícím gólmanem. Porazit vedoucí tým tabulky pro nás byla obrovská výzva. Dneska nastoupil takový mančaft, který s tak vynikajícím soupeřem byl schopen držet krok. Jsem za kluky strašně rád, že se nám to povedlo."

Václav Varaďa (Oceláři Třinec): "Z výsledku jsme zklamáni. Bylo to bojovné utkání. Domácí hráli nesmírně obětavě a bylo těžké se proti nim prosadit. Ve třetí třetině jsme šli nahoru, když nám pomohla pětiminutová přesilovka. Budějovice podržel gólman. V prodloužení jsme mohli z trestného střílení získat druhý bod, ale nedali jsme."

Madeta Motor České Budějovice – Oceláři Třinec 2:1 PP (0:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 36. Michnáč (Vydarený, Slováček), 63. Slováček – 44. Marcinko (Martin Růžička, Hrňa). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Lučan, Kis. Vyloučení: 4:6, navíc Přikryl (Č. Budějovice) 5 minut a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváků: 156.

České Budějovice: Patera – Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Pavel, Lytvynov, Suchánek, Roth – Jonák, Venkrbec, Christov – Z. Doležal, R. Přikryl, Raška I – Gilbert, Michnáč, D. Voženílek – Karabáček. Trenéři: Prospal a Totter.

Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – F. Zadina, Marcinko, Hrňa – Roman, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Jašek, Dravecký. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.