V neděli dal třetí gól svého týmu a Oceláři porazili silný Hradec Králové celkově 4:0.

Andreji, vypadalo to, že hned první branka Třince byla vaše…

Ale nebyla, bohužel (usmívá se). Zaplaťpánbůh za brzký gól, takový začátek si každý přeje a je jedno, kdo ho dá. I pro mě to bylo dobré, zklidnil jsem se. Bylo to dobře sehrané. Roťáka (Vladimíra Rotha) znám už hrozně dlouho, takže jsem věděl, že mě hledá před brankou. Dal to ale Stránka (Matěj Stránský).

Jak se vám hrálo?

Sedm měsíců jsem nehrál, takže jsem byl hladový. Letní přípravě jsem obětoval hodně času a peněz, odstěhoval jsem se do ciziny. Fakt jsem cítil, že jsem připravený. Ačkoliv rezervy samozřejmě mám, byl to první start po tak dlouhé době. Bude to lepší.

Jak jste viděl spolupráci s Vránou a Stránským v prvním útoku?

Dnes tam bylo hodně přesilovek a oslabení, takže jsem se na led v pětici skoro nedostal. Když, tak v obranném pásmu. Oba kluci, Havran (Vrána) i Stránka jsou bezvadní, rozhodně si nemám na co stěžovat.

Premiéru jste si okořenil mazáckým gólem. Jak jste ho viděl?

Už na střídačce jsem říkal, že takový gól jsem nedal snad patnáct let (smích). To byla naprosto milimetrová nahrávka od Vládi Rotha. On je hokejově úplně někde jinde, šikovný obránce, který to dokazuje spoustu let. Puk mi na hokejku sedl tak, že mi tam fakt zůstal. V první chvíli jsem si myslel, že beci budou na mně. Všiml jsem si ale, že mám prostor, zkusil jsem jít do bekhendu a vyšlo to.

Ve třetím střídání vám na hlavu letěl puk. Hrklo ve vás nebo jste to měl pod kontrolou?

Viděl jsem to až na poslední chvíli, jen jsem cuknul hlavou. Kdybych neuhnul, tak jsem podle mě mimo tak na tři měsíce. To jsou věci, které se v životě dějí. Jednou to tak je a jste tři měsíce mimo kvůli podobné kravině a jindy máte štěstí. To k životu patří.

Jaký dojem na vás udělala extraliga?

Nedělal jsem si iluze, věděl jsem, že to bude těžké. Hokej sleduji často, alespoň výsledkově. KHL, Švédsko, extraliga, tam nikdo nikdy nemůže dopředu říct, kdo vyhraje. Ale i Cardiff nebo Belfast, co jsou teď v Lize mistrů, hrají stejně dobrý hokej jako celá Evropa. Bez pracovitosti to nejde nikde. Když budu pracovat, něco přijde. Až si na hokejové tempo zvyknu, půjdu nahoru.

A co říkáte na Třinec?

Super, jsem maximálně spokojený. Já asi nikdy v takovém zázemí nehrál, a to jsem byl v Detroitu a Carolině. To sice byly staré arény a podle toho to i vypadalo, ale tohle je pro hokejistu super. Přijde v osm ráno a chce tady být do tří odpoledne. Taky je vidět, že je tady dobrá parta, kluci si navzájem přejí, podporují se. To je vždycky v týmu nejdůležitější.