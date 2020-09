Oceláři si měli premiéru odbýt v pátek v Brně, u soupeře ale řádí covid, což bude asi bohužel častý obrázek letošní sezony. Svěřenci trenéra Václava Varadi se tak připravovali až na nedělní duel v lázeňském městě a jako obvykle se jim zde dařilo.

Nutno ovšem dodat, že domácí Energie odvedla proti Třinci výbornou partii. „V první třetině byla vidět na domácích velká chuť zápas vyhrát. Měli jsme problémy s jejich rychlostí, vytvořili si na nás spoustu šancí. V bráně nás ale podržel Jakub Štěpánek, a co se vytváření šancí týče, tak jsme za soupeřem rozhodně nezaostávali,“ upozornil trenér Varaďa na svižnou první třetinu.

I v té druhé pokračoval tempo hokej s šancemi na obou stranách. Oceláři dorovnali stav 2:1 a v 38. minutě překlopili misky vah na svou stranu.

Zdroj: Kateřina Macečková

„Nebyli jsme tak produktivní jako v minulém zápase. Ve druhé třetině jsme náš výkon ještě zlepšili, jenže v naší nejlepší pasáži, kdy jsme vedli, přišla nešťastná situace na 2:2 a my vypadli ze hry. Když se Třinec dostal do vedení, už jsme to měli složité, je to výborný tým a těžko se dostáváte do jeho obrany,“ připustil jeden z domácích koučů Tomáš Mariška.

Trenér Varaďa ocenil hru soupeře. „Hráli opravdu výborně, bylo to otevřené a klidně to mohlo skončit dělbou bodů nebo výhrou Varů. Uklidnili jsme se až po naší čtvrté brance,“ uznal sympaticky Varaďa.

Oceláři tedy premiéru zvládli a rovněž bryskně zareagovali na aktuální situaci v soutěži a dohodli se s Litvínovem, který pro změnu neodcestoval k utkání do Vítkovic, kde je také koronavir, na sehrání předehrávky 11. kola. Z Karlových Varů to mají po cestě. Zápas se hraje v úterý.

Energie Karlovy Vary – Oceláři Třinec 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Flek, 22. O. Beránek (T. Mikúš) – 4. M. Kovařčík (Martin Růžička, M. Doudera), 34. Kundrátek, 38. O. Kovařčík (Kundrátek, Chmielewski), 49. M. Doudera (Chmielewski, O. Kovařčík), 59. Dravecký (Hrehorčák). Rozhodčí: Hradil, Veselý – Rampír, Špringl. Vyloučení: 3:7. Využití: 0:1. Diváci: 1 707.

Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Raška, Jašek, Hrňa – Hrehorčák, Roman, Dravecký. Trenér: Varaďa.