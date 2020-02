Ten po letním zranění naskočil do extraligového kolotoče teprve před pár dny, ale za osm zápasů už stihl bilanci 2+5. Výbornou formu pak potvrdil Matěj Stránský, autor první branky Ocelářů.

Hned v úvodním dějství padlo všech pět branek včerejšího duelu, takže skóre z první třetiny se už neměnilo.

Oceláři si nic nedělali z prvního gólu domácího Hanzla už po pár sekundách od úvodního buly, rychle odpověděli dvěma góly, litvínovský Jarůšek sice srovnal, ale poslední slovo si vzal již zmiňovaný Růžička a stvrdil výhru Ocelářů.

„Litvínov na nás vlítnul, a i když jsme to čekali, bylo to nepříjemné. Hned z první střely nám dali góla, hráli opravdu dobře. My jsme udeřili snad ze všeho, co jsme v první třetině měli,“ ohlížel se Růžička za rozhodující pasáží zápasu. Co říkal na její divoký průběh? „Bavili jsme se o tom v kabině, protože to bylo sem tam, sem tam, góly padaly jako na běžícím páse. Bylo potřeba to zklidnit,“ uznal Růžička.

Domácí střelec Richard Jarůšek litoval ztráty bodů. „Je to už několikátý zápas, kdy nehrajeme špatně, ale body ztrácíme. Od začátku se hrál rychlý hokej, s šancemi na obou stranách, ale Třinec na naše branky vždy odpověděl a pak si to pohlídal,“ hodnotil Jarůšek zajímavý duel.

Svůj postřeh přidal i trenér Třince Václav Varaďa. „Cením si třech bodů. I přes nešťastný začátek jsme odehráli velmi dobrý zápas. Ve druhé třetině jsme i přes velkou snahu domácích vedení udrželi, měli tlak. Ve třetí třetině to už byl tuhý boj, ale zvládli jsme to,“ chválil Varaďa.

Verva Litvínov – Oceláři Třinec 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. M. Hanzl (Jarůšek, Pospíšil), 15. Jarůšek (Pospíšil, M. Hanzl) – 10. M. Stránský (Chmielewski, Gernát), 13. Martin Růžička (P. Vrána, M. Doudera), 18. Martin Růžička (P. Vrána, Wolski). Rozhodčí: Hradil, Šindel – Kajínek, Komárek. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 5376.

Třinec: Kváča – M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Gernát, Roth – Wolski, P. Vrána, Martin Růžička – M. Stránský, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Novotný, Dravecký – Chmielewski. Trenér: Varaďa.