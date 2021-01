Rysi přitom vstoupili do zápasu skvěle a už po čtyřiceti vteřinách vedli zásluhou Klimšy. Hosté měli i další velké šance, Kaukič dokonce nastřelil spojnici, Frýdek-Místek ale své příležitosti nevyužil, a tak Prostějov brzy srovnal. „Bohužel, soupeř během chvíle otočil skóre a my už jsme celý zápas dotahovali,“ uvedl trenér hostujícího týmu Mojmír Trličík.

Jestřábi se v polovině první třetiny dostali do vedení, ihned po návratu z kabin ale vyrovnal Tomi. Jenže o pár minut později už to bylo zase 3:2 pro domácí. „První třetinu jsme nehráli tak dobře, ale ve druhé jsme to otočili. Měli jsme spoustu příležitostí, abychom změnili výsledek, ovšem to se nám nepovedlo,“ řekl Trličík.

Deset minut před koncem srovnal Peterek, ale pak zase dvěma rychlými brankami odskočili domácí. „Bylo to naší nedůsledností a nedůrazem,“ mrzely slepené branky Prostějova Trličíka.

Rysi sice ještě v 56. minutě snížili a v závěru zkoušeli i hru bez brankáře, na body už ale nedosáhli. „Dnes bylo v naší moci bodovat. Ale nevyužívali jsme šance, které jsme řešili špatně. Ani jsme je nezakončovali, byli jsme nedůslední před brankou a nedůslední i v obraně,“ uzavřel Trličík.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 4. Chlán (Mrázek, P. Krejčí), 11. Hrníčko, 25. Hrníčko (Žálčík), 53. Chlán (Mrázek, Gago), 55. Motloch (T. Jandus, Pěnčík) – 1. Klimša, 21. Tomi (Klimša, R. Veselý), 51. Peterek (J. Michálek), 56. Stuchlík (Haman). Rozhodčí: Čech, Skopal, Kleprlík, Zedník. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Bez diváků.

Frýdek Místek: Suchánek (L. Daneček) – Hrachovský, Z. Malík, Zahradníček, J. Michálek, Haman, Husák, Šepelev – Stuchlík, Kaukič, Mikulík – Flok, Klimša, R. Veselý – Matiaško, Ramik, Tomi – Šedivý, Przybyla, Peterek. Trenér: Trličík.