První třetina patřila Severočechům, a to nejen díky brzké brance Krenželoka. Oceláři byli u všeho pozdě, jejich nepřesná hra ostře kontrastovala s přímočarým tahem Libereckých na branku. Do šaten si domácí nesli dvougólové manko, avšak v kabinách jako by je někdo polil živou vodou.

Ve druhé části nastoupil na led úplně jiný Třinec. Přehrával soupeře, snížil, vynutil si tlak. Zlomová se ukázala být třetí branka Bílých Tygrů, která nápor domácích zase otupila. V poslední periodě přidal Liberec další dva góly, vyhnal za stavu 1:5 z klece Šimona Hrubce a zápas se jen dohrával. Oceláři ještě stačili korigovat.

Po porážce klesli na třetí místo. Na vedoucí Liberec ztrácejí už sedm bodů a mají horší vzájemné zápasy. Prezidentský pohár se jim tedy ztrácí v mlze.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „Vstup do soutěže jsme si představovali jinak, první třetina byla herně vyrovnaná, ale Liberci vyšel úvod a vlastně jsme jen doháněli. Zápas se zlomil v osobních soubojích, silově jsme nestačili. Před brankou jsme dovolili Liberci hodně prostoru. I když jsme využili dvě přesilovky, dá se říci, že Liberec zvítězil zaslouženě. Možná je výhoda, že teď jdou ty zápasy v rychlém sledu a nemusíme se v té porážce tolik pitvat. V boji o Prezidentský pohár jsme ztratili, ale ještě zbývá do konce základní části hodně zápasů, zase tolik se na to nesoustředíme, důležitá je naše hra. Musíme si to zanalyzovat, koncentrovat se na to, abychom odstranili chyby, kterých jsme se dnes dopustili a v pátek proti Hradci předvedli lepší výkon. To je pro nás prvořadé.“

Filip Pešán (Liberec): „Pro nás to byl po reprezentační pauze extrémně těžký zápas a na úvod hned těžký soupeř. Nicméně jsme se drželi nějakého plánu, který se dařilo držet a naši snahu podpořil výborně chytající Will v brance. Samozřejmě jsme rádi, že jsme zvládli zápas o první místo, ale zase se tolik na vítězství v základní části neupínáme. Ale je pochopitelné, že chceme raději skončit první než druzí, stejně jako třetí než čtvrtí. Naším cílem je vyhrát každý zápas, do každého jdeme se snahou vyhrát, proto hrajeme hokej. Dobré je i to, že dnes rozhodla Jelínkova řada s Krenželokem a Ordošem, a nemuseli jsme spoléhat na Marka Kvapila.“

Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 22. Gernát (Svačina), 56. Hrňa (Martin Růžička, Roth) – 2. L. Krenželok (P. Jelínek, Ševc), 17. P. Jelínek (Stříteský, L. Krenželok), 32. Ordoš (Šmíd, L. Krenželok), 48. J. Vlach (M. Kvapil), 48. Ordoš (L. Krenželok, T. Hanousek). Rozhodčí: Hodek, Kubičík – Kis, Rampír. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 4 993.

Třinec: Hrubec – Roth, M. Doudera, M. Adámek, Gernát, D. Musil, Galvinš, Matyáš – Martin Růžička, P. Vrána, Werek – Hrňa, Marcinko, Dravecký – O. Kovařčík, Polanský, M. Kovařčík – Svačina, Novotný, Chmielewski. Trenér: Varaďa.