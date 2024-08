Hokejisté prvoligového Frýdku-Místku se již pilně připravují na start nové sezony. Tedy abychom to upřesnili, rysům příprava začala už v polovině května, kdy se tým poprvé sešel k tréninkům v Třinci, kde měli frýdecko-místečtí hokejisté veškerý komfort, včetně ledové plochy. Nyní se již rysi připravují v domácí hale Polárka a čeká je celkem porce devíti přípravných zápasů. Sezonu pak Hrnčárovic parta odstartuje venkovním duelem na ledě Vsetína.

ŠEST NOVÝCH TVÁŘÍ

Kádr prvoligového celku se oproti minulé sezoně opět dosti obměnil. Odešlo, nebo skončilo, hned dvanáct hráčů, mladíci Haas a Cedzo se zase celé léto připravují s třineckými Oceláři. Frýdecko-místecký celek doplnila prozatím šestice hokejistů. Od zlínských Beranů se vrátil obránce Mikuláš Zbořil. Dalšími posilami zadních řad jsou Marek Hrbas s jmenovcem Pacalajem. V brankovišti po odchodu Vojtěcha Mokreho do Přerova budou moci diváci v hale Polárka vídávat slovenského gólmana Romana Petríka. Velké posily získali rysi do útoku. Jména jako David Ostřížek či Lukáš Kucsera ještě před nedávnem brázdila po extraligových stadionech.

„Mít v kádru takového hráče, jakým je David Ostřížek, je vždy skvělé. Navíc on je odchovancem místního klubu, má obrovské zkušenosti, hlavně z extraligy. Čekáme od něj, že výrazně posílí naši ofenzívu,“ řekl na adresu frýdecko-místeckého odchovance hlavní kouč Frýdku-Místku Martin Hrnčár.

S týmem se dále připravují třinečtí mladíci Andrle, Šilar, Kozlík, Gerych a Spěváček, kteří dostali prostor v přípravných zápasech, které mají už rysi za sebou. Kdo se dokáže do prvoligového kádru probojovat, to ukáží nejbližší týdny. O svou šanci bojují dále ještě v rámci try outu mladíci Michal Matiaško (vloni Quad City Storm/USA) s Janem Půčkem (BK Mladá Boleslav).

V PŘÍPRAVĚ ÚSPĚŠNÍ

Svěřenci slovenských trenérů Martina Hrnčára a Jozefa Daňa mají v přípravném bloku odehrány prozatím tři zápasy. Na ledě soupeřů rysi dvakrát uspěli, když v Havířově vyhráli 3:0 a v Prostějově s místními Jestřáby 3:1. Doma se hokejisté Frýdku-Místku představili pouze jednou, když vyprodaná hala Polárka viděla dramatickou bitvu s partnerským Třincem. Obhájci mistrovského titulu svého parťáka z organizace porazili 4:2. „Další utkání nás čeká v úterý 20. srpna, kdy hrajeme doma od 17 hodin a soupeřem nám bude polský tým z Jastrzębie,“ prozradil Jakub Mikulík, výkonný manažer HC Frýdek-Místek.

HC FRÝDEK-MÍSTEK – ZMĚNY PŘED SEZONOU 2024/25

Příchody: Roman Petrík (B - HK MŠK Žiar nad Hronom/Slovensko), Mikuláš Zbořil (O - Berani Zlín), Marek Pacalaj (O - Vlci Žilina/Slovensko), David Ostřížek (Ú - LHK Jestřábi Prostějov), Lukáš Kucsera (Ú - HC Olomouc), Marek Hrbas (O - Berani Zlín).

Odchody: Vojtěch Mokry (B - HC Zubr Přerov), Daniel Šimonů (B - AZ Havířov), Daniel Kowalczyk (O - HC Nové Zámky/Slovensko), Patrik Urbanec (O - Berani Zlín), Ondřej Hrachovský (O - AZ Havířov), Jakub Doktor (Ú - HC Olomouc), Michal Hotěk (Ú - HC Zubr Přerov), Samuel Krajč (Ú – HK 95 Povážská Bystrica/Slovensko), Pavel Matěj (Ú - SHKM Baník Hodonín), Vojtěch Šuhaj (Ú - AZ Havířov), Rostislav Martynek (Ú - konec kariéry), Nico Geidl (Stuttgart Rebels/Německo).

Prodloužili: Patrik Švančara (B), David Homola (O), Jan Výtisk (O), Filip Haman (O), Štěpán Havránek (O), Adam Cedzo (Ú), Oskar Haas (Ú), Štěpán Macháček (Ú), Michal Ramik (Ú), Vladimír Svačina (Ú), Rostislav Marosz (Ú), Radek Veselý (Ú).