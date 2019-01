Třinec /FOTO/ – Hokejisté Třince potvrdili v Pardubicích roli favorita a po výhře 5:2 udrželi vedení v extraligové tabulce, o které nepřijdou ani po víkendu.

Z Ocelářů vyzařovala celou dobu herní pohoda. Snaživí domácí drželi krok jen úvodní třetinu. Do vedení poslal hosty Vladimír Roth, Východočeši ale okamžitě srovnali.

Vedení si Třinec vzal zpět v 25. minutě, kdy Jiří Polanský svým 210. gólem v dresu Třince překonal dosavadní rekord legendárního Richarda Krále a osamostatnil se v čele nejlepších střelců v třinecké historii.

Po brance Michala Kovařčíka odskočili hosté do dvougólového trháku (1:3), bojovní domácí snížili, jenže za minutu už to bylo 2:5, neboť se během několika sekund prosadili Tomáš Marcinko i David Cienciala.

A jak viděli utkání trenéři? „Vstup do zápasu nebyl vůbec dobrý, nemohli jsme se rozjet a Pardubice nás dostaly pod tlak. Po první třetině jsme si v kabině řekli, že musíme zlepšit hlavně důraz a pohyb. To se podařilo, byli jsme první na kotouči a vypracovali si spoustu šancí. Pokračovalo to i ve třetí třetině, kdy bylo důležité, že jsme po snížení Pardubic na 3:2 rychle odskočili na 5:2. Jsme spokojení, že máme další tři body do tabulky,“ pochvaloval si jeden z třineckých koučů Marek Zadina.

Pardubický Ladislav Lubina mohl jen spolknout další hořkou pilulku. Pardubice už se mohou připravovat na baráž o udržení extraligy. „Hráli jsme se silným a kvalitním sokem a minimálně půl zápasu jsme byli vyrovnaným soupeřem. To, co se stalo ve třetí třetině, snad ani nebudu komentovat. Ale bojovnost mužstva byla na úrovni a jsem přesvědčený, že když budeme podobně přistupovat ke všem utkáním, tak se nemáme čeho bát,“ poznamenal.

Dynamo Pardubice – Oceláři Třinec 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 18. Rolinek (Hovorka), 50. Cardwell (Machala, Poulíček) – 17. Roth (M. Doudera, Marcinko), 25. Polanský (Martin Růžička, Roth), 44. M. Kovařčík (Chmielewski, Gernát), 51. Marcinko (Hrňa, Martin Růžička), 51. Cienciala (Svačina, Dravecký). Rozhodčí: Svoboda, Hejduk – Hynek, Polák. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 6 533.

Třinec: Hrubec – Gernát, Krajíček, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth, Matyáš – Roberts Bukarts, Marcinko, Hrňa – Dravecký, Cienciala, Martin Růžička – Adamský, Polanský, Svačina – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenér: Varaďa.