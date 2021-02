Třemi kanadskými body (1+2) se blýskl reprezentační útočník Matěj Stránský, pozadu nezůstali ale ani jeho parťáci Martin Růžička (1+1) a Petr Vrána (1+1). Svěřenci Václava Varadi tak bodovali naplno pojedenácté z posledních dvanácti zápasů a potvrdili svou pozici na čele nejvyšší soutěže o bod před Spartou. Navíc s úterní dohrávkou ve Zlíně k dobru.

Třinečtí na severu Čech začali lépe, byli aktivnější, přežili první šanci soupeře s hole Birnera a v 11. minutě udeřili, když se prosadil nejlepší střelec extraligy Matěj Stránský. Pak měli solidní možnosti Adámek, Růžička či Roman, ale druhé branky se Oceláři dočkali těsně před pauzou.

V 19. minutě opět udeřila elitní formace Varaďova souboru, když na konci její souhry byl Růžička. Tygři mohli vzápětí snížit, ale Rosandič trefil jen tyč.

Naděje domácích, že by mohli klání zdramatizovat, vzaly za své hned v úvodu druhé třetiny. Oceláři dostali možnost přesilové hry pět na tři a tu zužitkoval ve 24. minutě Petr Vrána. Trefil se tak i třetí člen prvního útoku. Navíc Třinec byl pevný i v obraně, soupeři nedovoloval prakticky žádné příležitosti.

Naopak v závěrečné třetině měl další možnost Růžička, nedlouho poté ale skóroval Kurovský a ještě tak zvýraznil náskok Třince do finální podoby.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál. Měli jsme špatný vstup do utkání a v první třetině inkasovali dvě branky. To určilo ráz celého zápasu a Třinec si vedení pohlídal."

Marek Zadina (Třinec): "Odehráli jsme velmi dobře první třetinu a povedlo se nám odskočit do dvougólového vedení. Ve druhé třetině jsme malinko vypadli z tempa, pomohli jsme si ale brankou z přesilovky. Ve třetí třetině jsme věděli, že Liberec bude ještě tlačit, my jsme si však hlídali vedení a hráli organizovaně do obrany. Musím vyzdvihnout také brankáře Štěpánka, který podal dobrý výkon a nulu si zasloužil."

Bílí Tygři Liberec – Oceláři Třinec 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. M. Stránský (Martin Růžička), 19. Martin Růžička (P. Vrána, M. Stránský), 24. P. Vrána (Hrňa, M. Stránský), 46. Kurovský (Rodewald, Freibergs). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 4:4, navíc P. Vrána (Třinec) 10 minut. Využití: 0:1. Bez diváků.

Liberec: Kváča – Vitásek, Knot, Rosandič, Kolmann, Derner, T. Hanousek – Birner, Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek, R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Rychlovský – Průžek. Trenéři: Augusta a Kudrna.

Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, Freibergs, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Kurovský, Marcinko, Rodewald – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Hrňa – Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.