Třinec -Vedení hokejové Třince v těchto dnech intenzivně jedná o příchodu útočníka Radka Bonka, který nedávno ukončil angažmá v ruské Jaroslavli.

Radek Bonk | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Případná dohoda s třiatřicetiletým mistrem světa z Vídně 1996 by nebyla žádným překvapením, vždyť bývalý hráč Ottawy, Montrealu či Nashvillu za Třinec už dříve nastupoval. Na podzim 2004 vypomáhal mužstvu půl sezony během výluky NHL. Poté odešel do Zlína. Do karet nahrává Ocelářům také skutečnost, že hráč by podle svých slov rád působil poblíž Krnova, kde bydlí.

„Mohu potvrdit pouze to, že se tady Bonk objevil a zapojil se do přípravy. Zájem o spolupráci existuje z obou stran. Je však ještě potřeba dořešit jisté smluvní záležitosti,“ uvedl mluvčí HC Oceláři Třinec Ivo Pullmann, podle kterého je těžké odhadnout, kdy by mohlo k dohodě dojít. Je však možné, že by Bonk nastoupil již v pátečním domácím utkání proti pražské Slavii. „Záležet bude na tom, jak budou jednání pokračovat,“ dodal Pullmann.

Zvýšit konkurenci v útoku Ocelářů přichází také dvaadvacetiletý Tomáš Pospíšil, který právě z Třince ještě jako mladík odcházel za štěstím do zámoří. Do nejprestižnější soutěže světa však nikdy nenaskočil. „O Tomáše máme zájem. Je naším hráčem a počítáme s ním. Včera se u nás zapojil do tréninku,“ řekl hlavní trenér a generální manažer třineckého klubu v jedné osobě Pavel Marek. „Předběžně jsme dohodnuti na spolupráci do konce této sezony,“ doplnil Marek.