Sedmadvacetiletý vítkovický odchovanec v létě kývl na nabídku ročního kontraktu ve finském Lahti. Ihned se zařadil mezi nejlepší gólmany Liigy, což jej vrátilo zpátky do reprezentace pro turnaj Karjaly. „Nominace mě překvapila,“ přiznal v rozhovoru pro Deník.

Za formu je rád, ale nijak ji nepřeceňuje. „Roli možná hraje i to, že mě i rodině se v Lahti líbí, lidé jsou super, stejně tak i realizační tým a trenér gólmanů,“ pochvaluje si Bartošák. „Užívám si tady každý den, jsme spokojeni po všech stránkách,“ dodává.

Prakticky hned jste se stal jednou z tváří klubu, o čemž vypovídalo video ještě před začátkem sezony. To vás tímto způsobem představovali jako posilu?

Ne, to byla reklama, která nám tady hraje vždy po třetině na kostce. Lahti sponzoruje jedna doručovatelská firma a tohle byl spot, že mě jakoby dovezli jako zásilku z Česka. Trochu svérázné, ale oni si tady s takovými věcmi umí vyhrát. (usmívá se)

Poslední čtyři zápasy před reprezentační přestávkou jste vyhráli, takže asi panuje dobrá nálada, že?

Začalo nám to tam padat, což je pro brankáře dobré v tom, že vím, že i kdybych dostal více branek, jsme schopni vyhrát. To ale neznamená, že bych měl góly pouštět. Nálada je v kabině dobrá, všechno funguje a snad to půjde i po pauze. Asi to zní divně, ale přišla nám trochu nevhod, jelikož jsme se po pomalejším startu rozjeli. Ale myslím, že všichni to mají stejné.

Radši byste tedy pokračoval v klubové sezoně?

Já asi nějaký zápas na Karjale dostanu, takže zůstanuv tempu. Naopak kluci, kteří nejedou na sraz, tak budou mít volno a je tam risk, že nějaký výpadek formy nastane. Z týmového hlediska je škoda, že se nehraje dál, pro mě se ale nic nemění.

Zdroj: Deník / VLP Externista

A co Finsko z pohledu životního, vyhovuje vám?

Jasně, žije se tady! (usmívá se) Vše je normální, vše funguje, nic není zavřené a na lidi se nešijí boudy. Ale abych řekl pravdu, původně jsemz toho měl trochu strach, protože jsem slyšel, že Finové jsou odtažitější a jiní. Ale není to tak. Město super, fanoušci výborní a lidé okolo organizace v pohodě, uvolnění. Ať se vyhrává, nebo ne, daří se i nedaří. Hodně pozitivní. Jistě, finance také zkrouhli kvůli situaci ve světě, ale tady se nikdo nestresuje a netrápí něčím, co nemohou ovlivnit. Z toho jsem byl překvapený.

Ve Finsku nepanují taková omezení jako v Česku…

U hokeje je omezení v návštěvnosti podle velikosti haly, ale ani ta snížená kapacita se nenaplňuje. Chodí méně fanoušků, než je dovoleno. Přece jen jsou lidé, kteří mají z nákazy strach. Jinak ale omezení nejsou. Líbí se mi, že Finsko zavřelo hranice, celou dobu je tak drží a pokud nemáte vstupní dopis, či velký důvod přijet, tak vás nepustí. Díky tomu ale nemusí dělat nesmyslná opatření, jako se to děje v Česku.

Považujete tuzemské restrikce za nesmyslné?

Tak teď samozřejmě už ne, teď jsou správná a potřeba, protože se to vyhrotilo a jde hlavně o to, aby zdravotnictví nezkolabovalo. Ale aby ministr zdravotnictví dělal to, co dělal, nebo pan premiér Babiš jezdil na dovolenou a pak čísla epidemie házel na lidi, zakazovalo se zpívat, vyhlašovala se opatření a pak hned vzápětí se měnila, rušila, upravovala, to se na mě nezlobte, ale jde o výsměch občanům. Má to mít hlavu a patu. Od začátku měl být režim tvrdší, ale zároveň to lidem vysvětlit, a ne z nich dělat blbce. Pak se nemůžeme divit tomu, co se děje.

Z vašich slov lze jednoduše vyčíst, že vůbec nelitujete rozhodnutí kývnout na nabídku Lahti…

Naopak. Jsem strašně rád, že jsme se tak rozhodli.

Můžete ještě svým pohledem přiblížit město?

Ideální. Ani velké, ani malé, navíc jsme v zemi tisíce jezer a město je na jednom obrovském. Je zde přístav s množstvím kaváren, restaurací, dětské hřiště, takže volno trávíme hodně tam. Přece jen, aby si i syn užil, než se ve tři odpoledne začne stmívat. I kulturně se zde dá vyžít, mají tu krásné náměstí, nádhernou přírodu, za halou je les. Tam chodíme na procházky. Člověk se nenudí, zvlášť když hokejové vytížení je značné.

Sedí vám finský hokej?

Proti Česku je to jiný hokej, mladší. Kluci si více dovolí, zároveň dělají mnohem větší chyby. Připadá mi to méně systémové než u nás, více se hraje intuicí, jak hráč situaci cítí, podle toho vypadá provedení. A kolikrát to vyjde nádherně, jindy je ale z toho zásek jako prase. (usmívá se) Je to prostě víc na riziko.

Proč jste kývl zrovna na nabídku Pelicans?

Už v lednu, když jsem se rozhodoval, kam půjdu, Lahti mělo zájem. S generálním manažerem Janne Laukkanenem jsem se viděl v Praze, ale já kývl MODO, protože Lahti se nedařilo, bylo jedenácté a já chtěl sezonu dokončit někde, kde by ještě bylo o co hrát. A po sezoně jsem řešil, co dál. Byly tam české kluby, Lahti, ale já chtěl zůstat ve Švédsku. Klub se sice našel, jenže to byly dohady, jestli jo, jestli ne, pak se týden neozvali, následně nevěděli, zda budou mít peníze. A zájem Lahti přetrvával. V té chvíli jsem se rozhodl jít někam i za menší peníze, ale kde vím, že mě chtějí. Nikoli tam, kde pořád neví. Netrvalo to dlouho a v dubnu jsme to podepsali.

Z jakého důvodu jen na rok?

To nevím, ale myslím si, že dnes v této situaci vám nikdo delší smlouvu nedá. Zvlášť po tom, co se dělo na jaře. Já byl za Lahti rád a délku neřešil. Přece jen nikdo neví, jestli smlouvu dostane, nedostane, bude nebo nebude hrát, takže jsem vzal, co je. Mám kde hrát a navíc můžu fungovat i žít normálně.

Šel jste tam s vidinou pozice jasné jedničky?

Asi ano. Ale i kdyby ne, v základní části je tu šedesát zápasů, takže jsem věděl, že prostor dostanu. Nad tím jsem nepřemýšlel.

Zdroj: Deník / Attila Racek

Majitelem klubu je bývalý finský reprezentant a brankář Pasi Nurminen. Mluví vám do chytání?

No, zrovna teď ne po incidentu, kdy napadl taxikáře. Od té doby se na hale neukázal a dlouho jsme ho neviděli. Ale předtím byl v kabině pořád, co jsem mluvil s kluky, tak je další spoluhráč, veselý člověk, je s ním sranda, i když se třeba prohraje. Pohodář.

Jaké jsou v tomto ročníku cíle Pelicans Lahti, kde z Čechů nově působí také útočník Rudolf Červený?

Minimálně čtvrtfinále play--off. Samozřejmě se musíme koukat na finance, protože málokdy vyhraje klub, který není v této věci na vrchu. Česká extraliga je toho důkazem. Prostě prachatí vítězí. A tak to funguje všude, i když výjimka potvrzuje pravidlo a občas je to jinak. To se ale moc nestává. Tady jsou kluby jako Kärpät, Helsinky nebo Tappara, kde jsou jiné peníze než v Lahti. Přesto je naším cílem play-off, udělat čtvrtfinále a pak už můžeme jen překvapit.

V březnu vám bude 28 let, vnímáte tuto, případně další sezonu, jako klíčové, v nichž se bude rozhodovat, kam vaše kariéra bude směřovat v následujících letech?

Možná to tak bude, ale já se tím nezabývám. Abych řekl pravdu, tak neřeším, jestli budu hrát do pětatřiceti, nebo skončím příští rok. Mě teď hokej zase baví, užívám si ho, vyhrává se, a jestli se budou věci dělat správně, půjde to, tak se to vždy vyvine dobře. Ale nevnímám to tak, že potřebuju dobrou sezonu, abych se někam nastartoval. Když se bude dařit, tak nás to dostane dál, na lepší pozice, když ne, tak na tom budeme hůř. A když mě to nebude bavit, tak s hokejem klidně skončím.

To myslíte vážně?

Ano, okamžitě a z fleku. Je to úplně jednoduché.

Teď se vám ale daří a výsledkem je nominace na turnaj Karjaly v Helsinkách. Jaké je to být po čase opět součástí národního týmu?

Upřímně a na rovinu: byl jsem překvapený, že pozvánka přišla. Nečekal jsem, že bych ještě vůbec někdy v nároďáku byl. Po tom minulém roce jsem spíše počítal s tím, že se schovám v ústraní. Ale těším se, i když to bude specifické, protože budeme v bublině, jen na hotelu, nebo na hale. Ale tím, že tréninky budou dvakrát denně, tak volného času asi také nebudeme mít mnoho. Programu bude dost, ale hrát za nároďák je čest, takže se nemůžu dočkat. A snad tam uhrajeme nějaký výsledek.

Asi jste rád, že zůstáváte ve Finsku a nemusíte cestovat do Prahy a zase zpět, viďte?

(usmívá se) Jsem moc rád. Situace je to sice na houby, ale tohle je aspoň nějaké pozitivum. Jedno z mála. Prostě v pondělí sednu do auta a o půl třetí budu v Helsinkách.

Co říkáte na Rusy, kteří přicestují s juniory? Trenér Filip Pešán to nazval degradací turnaje…

Asi je to nezvyklé řešení, které se nečekalo, ale patrně potřebují mladé zapojit do režimu před mistrovstvím světa dvacítek. Z toho pohledu to má logiku, my tam také budeme mít několik mladých kluků, takže k tomu není, co říct. Rusové si to tak udělali a my se je budeme snažit porazit v jakémkoli složení.

Zdroj: Deník / Petr Kotala