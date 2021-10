/FOTOGALERIE/ Zvláštní léto má za sebou Radek Faksa. Český hokejový útočník a reprezentant na rozdíl od předchozích let zůstal v létě v zámoří. Důvodem byla samozřejmě situace kolem koronaviru, ale také porod jeho partnerky. Na ten došlo v červenci, sedmadvacetiletý rodák z Opavy a hráč Dallasu Stars se tak stal otcem syna Elliota.

Hokejista Radek Faksa hraje v NHL za Dallas Stars. | Foto: ČTK

Ačkoli je nyní v plné přípravě na nový ročník slavné NHL, novou roli si Faksa užívá. „Sice nám to nevyšlo v tom, abychom se mohli dostat do Česka, na druhé straně nemusím cestovat a můžu si užít malého. Jeho narození i první týdny, jak roste. To nad tím, že jsme se domů nedostali, převažuje. Jsem spokojený,“ líčí v rozhovoru pro Deník.