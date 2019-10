Divákům se od začátku servíroval parádní a útočně laděný hokej. Třinec se dostal do vedení 4:1, které si nenechal vzít ani přes snížení Bílých Tygrů v poslední třetině. Na výhře Slezanů se podílela bratrská dvojice Michala a Ondřeje Kovařčíků. První dvakrát skóroval, druhý na gól dvakrát nahrával.

„Viděli jsme oboustranně výborné utkání, neboť Liberec přijel útočně naladěn a předvedl pěkné akce. My jsme ale v útočném pásmu hráli perfektně, vytvořili jsme si spoustu šancí a byli často na kotouči,“ pochvaloval si jeden z domácích trenérů Marek Zadina.

Oceláři se navíc oklepali po nečekané páteční porážce v Pardubicích. „I v náročném programu se s tím kluci poprali výborně. Určitě jsme spokojení s herním projevem, o výsledku ani nemluvě,“ poslal do třinecké kabiny pochvalu Zadina.

Liberecký kouč Patrik Augusta byl stručný: „Moje hodnocení bude jednoduché. Hrát dobře jen dvacet minut, to je málo proti každému soupeři a už vůbec to nemůže stačit na Třinec.“

Pikantérií duelu byl bratrský souboj Davida a Adama Musilových, jejichž vzájemný duel sledoval v hledišti otec František, ligový i světový mistr z roku 1985 a bývalý hráč Minnesoty, Calgary, Ottawy či Edmontonu v NHL.

„Dneska jsem věděl, že nemohu prohrát,“ usmíval se po zápase. „Ale byl jsem tady jako táta, nemůžu přát ani tomu, ani tomu. Normálně jsem si to užíval. Doufám, že kluci si to užili víc, i když David byl určitě spokojenější. Bylo hezké je vidět v akci poprvé proti sobě, ale nějak zvlášť jsem to neprožíval,“ uvedl klidným hlasem.

Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 19. Dravecký (Marcinko), 26. M. Kovařčík (M. Stránský, Krajíček), 27. Adamský (D. Kofroň), 34. M. Kovařčík (O. Kovařčík, Galviņš), 52. Hrehorčák (O. Kovařčík) – 23. Ordoš (L. Krenželok), 46. Bulíř (Šmíd, Peters). Rozhodčí: Hradil, Kika – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 4 296.

Třinec: Bartošák – Kundrátek, Gernát, Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Galviņš – Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – D. Kofroň, Polanský, Adamský. Trenér: Varaďa.