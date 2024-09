„Titul vyhraje Sparta. V Pardubicích je sice opravdu All Star tým, který má na papíře předpoklady větší. Ale podle mých zkušeností a poznatků vyhrává kvalitní tým, který jako tým také hraje. To nám v posledních sezonách skvěle ukazuje Třinec. Semkl se, má obrovské zkušenosti a hraje jako tým. Bez toho by v posledním play off Oceláři vyfičeli. Samozřejmě měli i kus štěstí, Spartě to uniklo o vlásek. I proto si myslím, že letos si to Sparta pohlídá,“ říká Klesla.

Ve prospěch Sparty hovoří i osobnost trenéra Pavla Grosse. „Je to jen predikce, všechno může být jinak, ovšem trenér Gross to má zmáknuté hodně zeširoka. Co vím, tak kluci jsou tam spokojení, management je také složený z bývalých a zkušených hráčů. Prostě se mi zdá, že to na Spartě správně uchopili. Samozřejmě, konkurence nespí, liga bude znovu hodně vyrovnaná. Ovšem Sparta, Pardubice a Třinec jsou první vlna, která je nad ostatními a lehce nahoře.“

A co Třinec? Může letos útočit na šestý titul v řadě? „Samozřejmě, je to reálné. Coby ne? Jenže odešel Voženílek a to bude obrovská ztráta. Takových typů je v extralize strašně málo, bude hodně chybět. V posledním play off to Voženílek vzal na sebe a jak to ustál psychicky!? Ten tlak fanoušků, soupeřů i okolí? Neskutečně tím ulevil spoustě hráčů kolem sebe, ti se mohli soustředit čistě na svůj výkon a on to vše ještě i tak dokázal ustát i herně a psychicky. Bez něj tipuji Třinec na semifinále, třetí, čtvrté místo. Finále si podle mého pohlídají Sparta a Pardubice.“